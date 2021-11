“Nel 2021 i costi covid per l’Ausl ammontano a 47 milioni, finora coperti dallo Stato solo 11,8”

Ammontano a 47 milioni i cosiddetti “costi covid” sostenuti dell’azienda sanitaria locale di Piacenza nel 2021. L’impatto dell’emergenza legata all’epidemia sul bilancio Ausl è assolutamente rilevante, lo ha spiegato il direttore generale Ausl Luca Baldino, nel corso della sua relazione nella riunione della Conferenza Sociosanitaria provinciale dedicata al previsionale 2021.

Da Baldino è stato sottolineato che tali costi Covid sono stati coperti finora dallo Stato soltanto per 11,8 milioni e risultano pertanto scoperti ancora 35,2 milioni di spesa.

I costi dell’anno in corso hanno fatto segnare un incremento del 2,02 % rispetto al 2020 che già era stato pesantemente condizionato dall’epidemia. A incidere in maniera decisiva l’avvio della campagna vaccinale che ha visto 170 operatori sanitari mediamente ogni mese coinvolti nel piano.

La perdita autorizzata dalla Regione per il preventivo del 2021 è pari a 12 milioni e pertanto l’azienda sanitaria ha dovuto far fronte alle misure necessarie per presentare il bilancio.

Nella sua relazione Baldino ha fatto notare rispetto al 2020 un incremento dei costi (+2,02%, pari a 13,6 milioni) dovuto sia alle attività neceessarie per garantire un’efficace risposta all’emergenza sanitaria, sia alla ripresa delle attivita ordinarie sospese durante il 2020. L’incremento del costo dei beni (+1,27%) è imputabile in particolare farmaci e dispositivi per ripresa delle attivita ordinarie (screening, cura pazienti oncologici, interventi con dispositivi impiantabili di chirurgia elettiva, etc.). L’incremento del costo del personale e del lavoro flessibile (+2,73%) principalmente è dovuto alle risorse acquisite per fronteggiare l’emergenza e la campagna vaccinale. E poi c’è l’incremento del costo delle convenzioni attuate per l’attivita delle Usca, l’assistenza domiciliare, la sorveglianza sanitaria e vaccinazioni (+3,4%).

“Siamo in una situazione di forte criticità – ha detto – dovuta a tre fattori: la pandemia, ancora presente, la carenza di professionisti medici e i rimborsi ancora non arrivati dallo Stato. Noi chiediamo che i costi covid vengano considerati a parte e non confluiscano invece nei finanziamenti per la parte corrente”.

Il bilancio è stato approvato a maggioranza, astenuti gli amministratori dei Comuni di Carpaneto, Fiorenzuola, Gropparello, Pontedellolio e Monticelli. Il parere sarà inviato in Regione, corredato da una nota dei sindaci in cui si evidenziano le criticità dovute ai ritardi nell’erogazione dei rimborsi covid.