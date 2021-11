Nomina comandante polizia locale, ricorso al Tar contro il Comune

Nomina comandante polizia locale di Piacenza, ricorso al Tar contro il Comune.

A presentare l’istanza è una delle partecipanti alla selezione, indetta nei mesi scorsi da palazzo Mercanti.

Come è noto, la commissione esaminatrice ha concluso i propri lavori nel mese di settembre, indicando come comandante Luigi Nava, il quale però ha rinunciato subito all’incarico per motivi familiari. Il Comune di Piacenza ha quindi affidato l’incarico al secondo in graduatoria, Mirko Mussi.

Ora contro questa nomina viene presentato ricorso, con la richiesta di annullamento dei verbali della commissione esaminatrice e della stesura della graduatoria. Il Comune affiderà all’Avvocatura la propria difesa.