Nuoto pinnato, Pietralunga in gara alla Europe Evolution Cup

Marco Pietralunga in gara alla Europe Evolution Cup

Ci sarà anche l’atleta della Calypso Marco Pietralunga alla Europe Evolution Cup 2021, l’evento internazionale più importante del settore subacqueo giunto alla XVII edizione che si svolgerà a Lignano Sabbiadoro da venerdì 26 a domenica 28 novembre.

La manifestazione quest’anno ospiterà la finale del Giro d’Italia in apnea e la Special Night of the Awards che prevede uno show mozzafiato. L’evento prevede la partecipazione del duo misto della nazionale di nuoto sincronizzato, gli atleti di apnea endurance e gli atleti e campioni del nuoto pinnato accompagnati con musiche dal vivo dai 60 coristi del Powerful Gospel Chorale e del Christmas Stars diretti da Alessandro Pozzetto. E’prevista una diretta tv streaming seguita livello internazionale e si concluderà con il “Blu Carpet Awards” con la consegna dei “Delfini d’Oro”. Parteciperanno atleti da tutte le regioni italiane e dall’estero per aggiudicarsi la coppa finale del Giro d’Italia in apnea e la Super Coppa della Europe Evolution Cup 2021. Presenti campioni mondiali di nuoto pinnato come Stefano Figini, campioni di Endurance come Angelo Sciacca, il duo misto azzurro di sincronizzato Nicolò Ogliari e Sofia Mastroianni, campioni di apnea come Umberto Pelizzari e molti altri.

Marco gareggerà sabato nella gara ad eliminazione all’australiana sui 50 metri monopinna con i migliori velocisti Italiani, la gara verrà trasmessa in diretta live streaming dalle ore 18,30 sul sito dell’evento europeevolutioncup.com e sui social.