Nuoto pinnato, tre piacentini al raduno degli atleti universitari

Si svolgerà da venerdi 20 a domenica 22 novembre il raduno degli atleti universitari Italiani praticanti il nuoto pinnato. Lo stage di allenamento è stato programmato dalla FIPSAS in vista della University World Cup di nuoto pinnato che si svolgerà l’1 ed il 2 aprile 2022 in Italia a Lignano Sabbiadoro.

Della selezione Italiana faranno parte anche tre atleti piacentini: Mattia Bazzoni, Kevin Guglielmetti e Alice Ferri della Calypso. Avrebbe dovuto fare parte della sezione tecnica nazionale anche il tecnico piacentino Umberto Raimondi che ha dovuto però declinare la proposta della Federazione per sovrapposizione di impegni. L’importante esperienza servirà agli atleti da ulteriore stimolo e potrà sfociare in una convocazione per l’importante manifestazione prevista ad aprile 2022.