Nuova domenica ecologica: limitazioni al traffico fino alle 18.30

Come previsto dal Piano aria integrato regionale, domenica 7 novembre, dalle 8.30 alle 18.30, saranno in vigore a Piacenza le consuete limitazioni al traffico in calendario per quattro domeniche al mese: divieto di circolazione per auto e veicoli commerciali a benzina sino agli Euro 2 compresi; diesel sino agli euro 4 compresi; mezzi a doppia alimentazione benzina/gpl o benzina/metano pre Euro ed Euro 1, ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro ed Euro 1.