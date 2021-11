Omaggio ai Ghostbusters: la Fiat 126 diventa la Ecto – 1

Debutta oggi, giovedì 18 novembre, il nuovo film degli acchiappafantasmi “Ghostbusters: Legacy”. Una saga nata nel 1984, allora diretta da Ivan Reitman e interpretata da un gruppo di attori provenienti dalla popolare trasmissione televisiva americana Saturday Night Live. Inizialmente, nel film del 1984, tra i protagonisti ci dovevano essere John Belushi ed Eddie Murphy, ma la prematura morte del protagonista del cult movie “The Blues Brothers” non lo permise. Venne quindi omaggiato nel film con Slimer, il fantasma verde, plasmando un volto assai somigliante a quello di Belushi. Dal canto suo, Murphy si dimostrò fin da subito interessatissimo a indossare le vesti di Winston Zeddermore ma, con grande rammarico, fu costretto a dover declinare l’offerta poiché aveva già firmato per il ruolo di Axel Foley, iconico protagonista di “Beverly Hills Cop”. La scelta definitiva cadde su Billy Murray (dott. Peter Venkman), Dan Aykroyd (dott. Raymond “Ray” Stantz), Harold Ramis (dott. Egon Spengler) e Ernie Hudson (Winston Zeddemore). Con loro anche la protagonista del film del 1979 “Alien” diretto Ridley Scott: Sigourney Weaver (Dana Barrett). All’appello anche Rick Moranis (Louis Tully) e Annie Potts (Janine Melnitz).

In “Ghostbusters: Legacy” il cast della pellicola è composto da Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Coon e Paul Rudd, a cui si vanno ad aggiungere gli attori dei precedenti capitoli Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Annie Potts, che vanno nuovamente a ricoprire i ruoli originali. Alla regia Jason Reitman, figlio di Ivan.

Nel corso del tempo i due film sui Ghostbusters hanno appassionato intere generazioni, entusiasmando i bambini di allora e riuscendo ad accedere passione nei ragazzi di oggi. Le battute e lo stile che abbracciano il filone horror e tanto anche la commedia. Non mancano i fantasmi che possono essere facilmente neutralizzati, grazie ad un lavoro di ricerca in ambito scientifico e per merito di fucili protonici e trappole. Poi l’iconica auto da lavoro, la Ecto-1, che questi professionisti del paranormale utilizzano per pattugliare le strade di New York dopo essere stati contattati al telefono da comuni cittadini e persino dal sindaco. Gli interventi vengono di fatto effettuati come fossero chiamate ad un numero di emergenza, con tanto di lampeggianti e sirene spiegate per dirigersi velocemente sul luogo dove si è manifestata la sinistra presenza.

“Siamo da sempre appassionati a questo film – spiegano Stefano Pancini e Domenico Bombini, due piacentini appassionati del film -. Quando, nella primavera del 2019 era data per certa la realizzazione del nuovo film dei Ghostbusters – che rappresenta di fatto il terzo capitolo della saga, escludendo il reboot del 2016 diretto da Paul Feig essendo slegato dal franchise originale – abbiamo iniziato a pensare di celebrarlo anche noi, andando a realizzare una Ecto-1 tutta nostra. E la nostra Fiat 126 è un omaggio tutto italiano alla Cadilac Ambulance Miller-Meteor limo-style endloader combination del 1959”. “Per realizzarla siamo partiti dalle fotografie del dietro le quinte del film. Attraverso libri, che ne ripercorrono le fasi di progettazione ad opera dei tecnici della cinematografia che hanno lavorato al primo film del 1984, con pazienza siamo andati alla ricerca di tutti quei componenti e accessori che sarebbero serviti per rendere la Fiat 126 una vera Ecto-1. È servito oltre un intero anno di lavoro, subendo anche un’interruzione a seguito del lockdown imposto dal covid. All’interno di un garage abbiamo trascorso pomeriggio ed intere serate assieme ad alcuni amici, per assemblare il materiale e per il cablaggio dei fili. Il tubo grigio lo abbiamo trovato in un centro ricambi per lavatrici, quello più grosso blu in una ditta che realizza piscine, la sirena, che riproduce esattamente lo stesso suono dell’auto nei film, a Bologna in una fiera dedicata ai mezzi di emergenza e sanitari. Prezioso il lavoro di un amico carrozziere, che ha permesso di mettere a punto il porta-pacchi. In Internet abbiamo trovato vecchie barre lampeggianti che erano in dotazione su mezzi americani. Su un altro portale web abbiamo ordinato gli adesivi e le riproduzioni delle targhe. Tocco finale far rinfoderare i sedili, opera realizzata da un tappezziere piacentino”.

“Purtroppo il continuo imperversare della pandemia ha costretto i cinema a tenere abbassate le serrande e le case di distribuzione dei film sono state costrette ad una globale e radicale riprogrammazione delle date di uscita. Ghostbusters Legacy non ne è stato esente, anzi, la proiezione del film è slittata di oltre un anno. Per celebrare l’uscita del film, nella serata di oggi, 18 novembre, dalle 20 e 30 alle 22, la nostra Ecto-1 sarà presente nel parcheggio antistante l’Uci Cinema di Piacenza, tra viale Europa e via Carenzia Visconti, a disposizione di tutti gli appassionati e curiosi che vorranno fotografarla”.