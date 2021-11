Operativa a Piacenza la Sezione Territoriale della Rete del lavoro agricolo di qualità

Nel corso dell’incontro in Prefettura del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione ha preso il via la Sezione Territoriale della Rete del lavoro agricolo di qualità della Provincia di Piacenza, istituita dalla legge 116/2014 e successivamente modificata dalla legge 199/2016, per le imprese che si distinguono per il rispetto delle norme in materia di lavoro, legislazione sociale, fisco e le buone prassi in materia di promozione della legalità, della buona occupazione e dell’incontro fra domanda e offerta di lavoro, favorendo l’integrazione dei migranti lavoratori stagionali.

La nascita della sezione territoriale – spiega la Prefettura – è il frutto di un lungo lavoro di cooperazione avviato dalla Prefettura, Inps, Ispettorato Territoriale del Lavoro, Agenzia regionale per il Lavoro, Università Cattolica, Forze di Polizia, associazioni di categoria e sigle sindacali del comparto agricolo provinciale nell’ambito del più generale protocollo di intesa riguardante la “Sicurezza nei luoghi di lavoro e contrasto al lavoro nero ed irregolare” sottoscritto lo scorso 23 settembre. Al riguardo, nel corso dell’incontro le parti presenti si sono impegnate anche alla costituzione “dell’Osservatorio sull’attuazione del protocollo per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e del caporalato e sulla rete del lavoro agricolo di qualità”, al fine di “promuovere a livello territoriale l’attuazione del Piano triennale contro lo sfruttamento e il caporalato in agricoltura (2020-2022) approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e del caporalato sottoscritto tra Ministero dell’Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e ANCI il 14 luglio 2021”.

All’incontro, coordinato dal Prefetto Daniela Lupo, erano presenti in collegamento il direttore provinciale dell’Inps Franco Artese e, in presenza, il direttore dell’ITL Alessandro Millo, il Vicario della Questura Maria Festini, il Tenente Colonnello dell’Arma dei Carabinieri Alfredo Beveroni, Francesca Sormani e Giuseppe Sergi dell’Ausl, nonché rappresentanti di Confagricoltura (Ilaria Rosa), Coldiretti (Silvia Canevari), Cgil (Fiorenzo Molinari), Cisl (Roberto Fregati).