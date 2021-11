Ostacolo Renate per il Piacenza. Scazzola “Servirà la partita perfetta”

Partita da bollino rosso per il Piacenza, che domenica pomeriggio ospita al Garilli (fischio d’inizio alle 14.30, aggiornamenti in diretta su PiacenzaSera.it) il lanciatissimo Renate, secondo in classifica ad una sola lunghezza dalla capolista Sudtirol (che ha una gara in meno) e forte di un ruolino di cinque vittorie nelle ultime sei partite.

I brianzoli troveranno però un Piace in decisa crescita, che al successo sul campo della Pro Vercelli ha fatto seguire quello in Coppa Italia sul Modena e può contare in avanti sul nuovo innesto Raicevic, che partirà dalla panchina e potrebbe trovare spazio a gara in corso. “Affrontiamo un avversario tosto ed in forma visto che viene da dieci risultati utili consecutivi, di cui un solo pareggio, ma dobbiamo pensare a noi, consci delle ultime prestazioni – le parole alla vigilia di mister Scazzola riportate dai canali social del club -. Dovremo fare la partita perfetta, una gara secondo il nostro Dna, come spesso abbiamo fatto in questo inizio di campionato, stando attenti a non commettere errori, cercando di essere concreti e credendo nelle nostre qualità perché abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti, come ha dimostrato la partita di Coppa Italia contro una squadra forte come il Modena”.

“Sicuramente i 120 minuti di mercoledì possono essere un fattore, anche perché siamo alla settima partita in tre settimane, ma non dobbiamo pensarci e dare tutto quello che abbiamo come con il Modena e settimana scorsa con la Pro Vercelli; sarà importante avere grande intensità e soprattutto grande concentrazione, perché giochiamo contro una squadra alla quale non possiamo concedere niente”.