Ottavi Coppa Italia, in campo Modena-Piacenza DIRETTA

COPPA ITALIA – OTTAVI DI FINALE

MODENA – PIACENZA 4-4

(7′ Simonetti, 20′ Silvestri, 37′, 50′ (rig.)’, 99′ Minesso, 63′ Dubickas, 65′, 105′ Simonetti)

LA DIRETTA

Tutto pronto per i tiri dal dischetto: partirà il Modena

Fischio finale: la sfida si deciderà ai calci di rigore

119′ – Grande progressione di Rabbi, che a tu per tu con Narciso finisce a terra dopo un contatto con il portiere: per l’arbitro è tutto regolare

117′ – Spinge il Piacenza, gran conclusione di Corbari fuori misura

116′ – Incredibile occasione per Suljic, che di piatto in area trova la risposta di Narciso

111′ – Botta di Di Paola, risponde Libertazzi che manda in corner

Via al secondo tempo supplementare

Fine primo tempo supplementare

105′ – Rete Piacenza: traversone di Suljic, arriva in tuffo di testa Simonetti che pareggia

104′ – Gonzi dalla sinistra mette al centro per Dubickas, esce Narciso e blocca la sfera

103′ – Bello scambio Parisi-Corbari, il centrocampista biancorosso non trova la porta

99′ – Rete Modena: bella ripartenza dei padroni di casa, Mosti trova in mezzo all’area Minesso che controlla di petto e con un pallonetto pregevole supera Libertazzi. Tripletta per Minesso

98′ – Conclusione di Marino da fuori area, deviazione in calcio d’angolo

97′ – Bella giocata di Rabbi in velocità, chiuso in corner

94′ – Nel Piacenza dentro anche Corbari per De Grazia

Via al primo tempo supplementare

Tutto pronto per i tempi supplementari, nel Piacenza entrano Marino e Rabbi

Triplice fischio: 3-3 tra Modena e Piacenza, si va ai supplementari

90′ – Tre minuti di recupero

88′ – Azione insistita di Dubickas, che alla fine scarica per Gonzi: conclusione a giro che non trova la porta

86′ – Taglio centrale di Mosti, chiuso all’ultimo dalla difesa biancorossa, sul capovolgimento di fronte Gonzi cerca Dubickas con un traversone: esce Narciso e blocca

78′ – Nel Piacenza dentro anche Suljic per Burgio

71′ – Armini riceve palla da Giordano e calcia da distanza siderale: pallone altissimo, ma il Piacenza adesso ci crede

69′ – Giordano lancia in profondità Gonzi, esce in anticipo Narciso e allontana di piede

67′ – Nel Piacenza entra Gonzi per Lamesta

65′ – Pareggia il Piacenza: gran traversone di Giordano che pesca sul secondo palo Parisi che di testa trova l’angolo opposto superando Narciso

63′ – Il Piacenza accorcia le distanze con Dubickas, che aggancia in piena area un tiro svirgolato di Bobb e batte Narciso

62′ – Bella punizione di Lamesta, respinge Narciso

59′ – Nel Modena entrano Azzi e l’ex biancorosso Pergreffi al posto di Tremolada e Silvestri

56′ – Nel Piacenza Parisi prende il posto di Angileri

54′ – Dubickas in ritardo su Duca, cartellino giallo

50′ – Terza rete del Modena con Minesso: servito in verticale da Rabiu, si libera con una finta di un difensore, entra in area e di piatto batte Libertazzi sul secondo palo

Via al secondo tempo

Squadre in campo per la ripresa, nel Modena Mosti prende il posto di Scarsella



Fine primo tempo: Modena-Piacenza 2-1

46′ – Modena vicino alla terza rete: Duca serve Tremolada che di piatto cerca il secondo palo, ci arriva Libertazzi che manda in corner

44′ – Ammonito Duca per un intervento ai danni di Bobb

38′ – Prova subito a rispondere il Piacenza: schema da corner che libera Bobb al tiro dal limite, conclusione respinta

37′ – Dal dischetto Minesso non sbaglia: 2-1

36′ – Lancio in profondità di Tremolada per Duca, Libertazzi in uscita travolge il giocatore: per l’arbitro è rigore. Giallo per il portiere. Difesa ospite ancora sorpresa

34′ – Primo giallo della gara: ammonito De Grazia per una trattenuta a centrocampo ai danni di un avversario

27′ – Ancora il Piacenza con Bobb, conclusione a lato

26′ – Ci prova Giordano dalla distanza, para in due tempi Narciso

20′ – Pareggio del Modena: Piacenza sorpreso su un calcio d’angolo, il pallone arriva a Silvestri che da due passi anticipa tutti e insacca

10′ – Duca servito in profondità sul filo del fuorigioco sorprende la difesa biancorossa, ma si allunga il pallone che finisce sul fondo

7′ – Piacenza in vantaggio con Simonetti, che serve Dubickas e si fa trovare pronto al centro dell’area sul pallone di ritorno dell’attaccante: la sua conclusione si insacca nonostante il tentativo di chiusura di un difensore

3′ – A segno il Modena con Duca, ma l’azione era ferma per fuorigioco

Fischio d’inizio al “Braglia”, palla al Modena

Formazioni

Modena: Narciso, Maggioni, Silvestri, Baroni, Renzetti, Scarsella, Rabiu, Di Paola Tremolada, Duca, Minesso. A disposizione: Gagno, Pergreffi, Armellino, Mosti, Ciofani, Castiglia, Azzi, Crispino. Allenatore: Tesser.

Piacenza: Libertazzi, Angileri, Lamesta, Dubickas, Burgio, Codromaz, Bobb, Giordano, Armini, De Grazia, Simonetti. A disposizione: Pratelli, Galletti, Nava, Tafa, Suljic, Cesarini, Marchi, Parisi, Rabbi, Corbari, Marino, Gonzi. Allenatore: Scazzola.

Dopo la bella e importantissima vittoria sul campo della Pro Vercelli un altro impegno ravvicinato per il Piacenza, atteso mercoledì pomeriggio dall’impegno contro il Modena per gli ottavi di finale di Coppa Italia (mercoledì ore 15, aggiornamenti in diretta su PiacenzaSera.it). Si gioca allo stadio “Braglia” in gara unica, con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore in caso di parità.

Il calendario compresso, con alle porte anche la complicata gara di campionato contro il Renate, porterà inevitabilmente Scazzola a ricorrere al turnover, anche se i biancorossi tengono a ben figurare davanti al blasonato avversario, attualmente al terzo posto nel girone B e reduce da quattro successi consecutivi. “Il Modena è una squadra forte che punta a vincere il campionato – le parole alla vigilia del tecnico piacentino -, noi siamo alla nona partita ufficiale negli ultimi 20 giorni ma teniamo alla gara di domani, indossiamo la maglia del Piacenza e dobbiamo sempre dare il massimo: ci sarà spazio anche per chi finora ha giocato meno, un modo per coinvolgere tutti e avere giocatori freschi per cercare di ottenere un risultato positivo e provare a passare il turno”. Scazzola è tornato anche sulla bella prova offerta domenica dalla squadra: “La cosa più importante sono stati i tre punti, ne avevamo bisogno. I dati che abbiamo – per occasioni create, cross fatti, calci d’angolo battuti – sono importanti e vicini ai primi della classe; anche guardando ai gol incassati, solo quattro sono stati su azione, tutti gli altri sono arrivati da palla inattiva. Per tutti questi motivi dovevamo ottenere di più. I punti conquistati a Vercelli sono stati importanti, non abbiamo risolto niente ma devono darci fiducia e farci capire che ce la stiamo giocando con tutti”.

Si prospetta un ampio turnover anche fra i padroni di casa, come annuncia mister Tesser, visti anche i diversi giocatori indisponibili: “Ci sarà un ricambio importante, spero di vedere da parte dei miei giocatori una partita fatta di concentrazione, applicazione e affrontata con lo spirito giusto. Affrontiamo una squadra in salute, aggressiva, che gioca con grande intensità e con tre-quattro giocatori di grande qualità, Cesarini su tutti”.