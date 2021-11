Pallanuoto Under 14, il derby va a Piacenza Pallanuoto 2018: superata Kosmo (11-7)

Pallanuoto, nella prima partita della prima fase del campionato Under 14 è subito derby: Piacenza Pallanuoto 2018 supera Kosmo Pallanuoto Piacenza per 11-7.

LA PARTITA – La prima partita della prima fase del campionato Under 14 2021/2022 vede la Kosmo impegnata nel derby contro la Piacenza Pallanuoto 2018. Finalmente il pubblico, munito di green pass e mascherina, può tornare a sostenere gli atleti impegnati in vasca. Il primo parziale vede i padroni di casa della Piacenza Pallanuoto 2018 andare in vantaggio con Krestev che infila l’angolino con un bel tiro dalla distanza. Al terzo minuto è bravo Sini a neutralizzare un tiro di rigore e a metà tempo Bergamini segna l’1-1 su azione manovrata. I gol di Krstev e Molinari portano il Piacenza avanti di due lunghezze, ma sul finire del tempo Ghisoni Diego segna il 3 a 2. Molto equilibrata anche la seconda frazione, devono passare quasi sei minuti prima che i ragazzi di mister Di Grande trovino la via del gol prima con Bravi (su situazione di uomo in più) e poi con Mezzadri. A 30 secondi dal termine i ragazzi della Kosmo sono abili a sfruttare la superiorità numerica e a segnare il 5 a 3 con un gran tiro di Ghisoni Carlo. Nel terzo tempo i padroni di casa attuano lo strappo che si rivelerà determinante per la vittoria finale; vanno a segno Bravi, Molinari e Ferrari. Per la Kosmo risponde capitan Carlo Ghisoni su rigore. Risultato 8-4.

In avvio dell’ultimo tempo la Piacenza Pallanuoto allunga ancora portandosi sul 10 a 4 con le marcature di Mezzadri e Ferrari. Ghisoni Carlo, spicca in positivo la sua prestazione, prova a tenere la Kosmo nel match e segna prima dalla grande distanza e poi ancora su rigore. I gol di Bravi e Botti fissano il punteggio finale sull’11 a 4.

PIACENZA PALLANUOTO 2018 – KOSMO PALLANUOTO PIACENZA 11 – 7 (3-2/2-1/3-1/3-3)

PIACENZA PALLANUOTO 2018: Toscani, Cavanna, Mezzadri 2, Conti, Valle, Bianchini, Mondini, Lambri, Molinari 2, Krstev 2, Gatti, Bravi 3, Zara, Ferrari 2, Thomas. All. Di Grande

KOSMO PALLANUOTO PIACENZA: Sini, De Gennaro, Garilli, Giordano, Ghisoni C. 4, Bergamini 1, Ghisoni D. 1, Botti 1, Fasoli, Fandino, Carioni, Pinto, Parazzi, Alaoui. All. Rojdestvenskiy