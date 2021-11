Pallavolo Sangiorgio domina nel derby contro Vap Uyba e si prende la testa della classifica (0-3)

Ritorno al successo per la formazione di coach Matteo Capra che supera in tre parziali le giovani leve del Volley Academy Piacenza e per una notte mantiene il comando della classifica, in attesa della sfida domenicale tra Rubierese Volley e Volley Stadium Mirandola.

LA PARTITA – La squadra con la maglia albiceleste parte con Salimbeni in opposizione ad Hodzic, Tonini e Marc in posto 4, D’Adamo e Zoppi al centro, Tacchini libero. Nel primo parziale Marc ed Hodzic premono sull’acceleratore ed è 1-5 per la Pallavolo Sangiorgio che non ferma la corsa, Marc sigla il 2-9, costringendo la squadra di casa a fermare il tempo. La musica non cambia, Tonini griffa il 7-14, e la Vap esaurisce i tempi (8-17). Un muro d’Adamo sigla il 12-21 e scorrono i titolo di coda del parziale che si chiude 16-25. Negli ultimi scambi spazio per Gilioli. Nella seconda frazione di gara le ospiti innestano la sesta marcia. Sul 4-11 la Vap chiama il tempo, un attacco di Tonini realizza il 7-18 ed un muro di Hodzic fa il 7-20. La Pallavolo Sangiorgio chiude 9-25. L’inerzia della gara non cambia: un monster block di una Hodzic sugli scudi fa il 9-19. Girandola di cambi, coach Capra cambia la diagonale dentro Errico e Perini e la Sangiorgio chiude l’incontro e conquista i tre punti.

Ltp Vap Uyba-Pallavolo Sangiorgio 0-3 (16-25, 9-25, 16-25)

Pallavolo Sangiorgio: Tacchini (L), Errico, Perini, Gilioli, Molinari, Galelli, Salimbeni, Tonini, Viaroli (L), Zoppi, Hodzic, Marc, D’Adamo. All. Capra.

Risultati – Ltp Vap Uyba-Pallavolo Sangiorgio 0-3 (16-25, 9-25, 16-25); Arbor Interclays-Ass. Sport Corlo 3-0 (25-17, 25-23, 25-19); Cr Transport Ripalta-Tomolpack Marudo 3-1 (25-18, 21-25, 26-24, 25-13); Rubierese Volley-Volley Stadium (domenica 28 novembre), Tieffe Serv. S, Damaso-Galaxy Inzani 3-1 (25-22, 23-25 26-24, 25-15). Riposa: Volley Academy Modena.

Classifica – Pallavolo Sangiorgio 15 punti; Tieffe Serv. S. Damaso 14; Arbor Interclays Reggio Emilia 13; Volley Stadium, Tomolpack Marudo 12; Cr Transport Ripalta 11; Asss. Sport Corlo 8; Rubierese Volley 6; Galaxy Inzani 4; Vap-Uyba Ltp Piacenza 3; Volley Academy Modena 0.