Pallavolo Sangiorgio, Greta Galelli: “Ci sono i presupposti per fare bene”

Ha dato un segno decisivo nella vittoria contro Marudo con due recuperi difensivi prodigiosi, la più giovane del gruppo albiceleste di coach Matteo Capra guarda alla prossima gara di campionato Tre punti che valgono la prima posizione in classifica, Greta Galelli, schiacciatrice classe 2004, analizza la partita contro Marudo. “E’ stata una bella partita – spiega -. Abbiamo espresso una bella pallavolo, sono riuscita a dare un contributo recuperando due pallone che ci sono servite per vincere il set”.

Cresciuta nelle giovanili della Pallavolo Sangiorgio, Greta è alla seconda stagione in prima squadra (contemporaneamente prosegue la crescita partecipando al campionato regionale di serie D). “Mi sto trovando bene – precisa -, nonostante non sempre mi alleni con loro e sento che sono maturata molto”. Capitolo serie D. La squadra, targata Prefabbricati Valtidone, ha vinto le ultime due partite in campionato. “Tante cose stanno migliorando e siamo pronte per i prossimi impegni”. Con la B2 c’è l’impegno contro San Damaso. “Il campionato è molto equilibrato. Speriamo di tenere la testa della classifica, secondo me ci sono i presupposti per fare bene” conclude.