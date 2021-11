Pallavolo Sangiorgio, il derby contro la Ltp Vap Uyba per riprendere a correre

Una partita per riprendere il cammino e proseguire dimenticare il passato recente, passato recente che ha la forma del San Damaso. L’occasione migliore è il derby piacentino che metterà di fronte la Pallavolo Sangiorgio alla Vap

Settimana di lavoro intesa per la Pallavolo Sangiorgio, con la concentrazione massima rivolta alla gara della settimana giornata d’andata del girone G del campionato di B2: portare a casa i tre punti sarà importante per muovere la classifica. Può essere questo in sintesi l’antefatto della gara tra la squadra di coach Matteo Capra ed Emanuele Piccoli e la Ltp Volley Academy Piacenza Uyba, gara che ha tante insidie come spiega il tecnico albiceleste. “Sarà una gara difficile – commenta coach Matteo Capra – dal punto di vista psicologico. E’ un derby, innanzitutto, gara che ha sempre delle incognite, loro sono giovani ed in crescita e non hanno nulla da perdere. Da parte nostra serve assolutamente il cambio di passo per il futuro del campionato, dovremo giocare come se fosse una finale da questa partita sino alla fine e dare continuità ai nostri risultati”.

La Ltp Volley Academy Piacenza Uyba è decima in classifica con 3 punti, frutto di un successo e cinque sconfitte e da questa stagione è guidata da Patrick Mineo, giovane tecnico romano, scuola Volleyrò dove ha raggiunto importanti traguardi a livello nazionale.

Precedenti, arbitri e come vedere la gara – Nella quarta serie nazionale sono due i precedenti, giocati la scorsa stagione, e sono stati vinti entrambi dalla squadra albiceleste. Il derby piacentino si giocherà presso la palestra Centro Scolastico in via Brigata a Piacenza, a partire dalle ore 20. Dirigeranno Diego Campanile e Michele Buonaccino D’Addiego. L’incontro sarà trasmesso in diretta facebook sulla pagina Volley Academy Piacenza.

Programma

Ltp Vap Uyba-Pallavolo Sangiorgio; Arbotr Interclays-Ass. Sport Corlo; Cr Transport Ripalta-Tomolpack Marudo; Rubierese Volley-Volley Stadium (domenica 28 novembre), Tieffe Serv. S, Damaso-Galaxy Inzani. Riposa: Volley Academy Modena.

Classifica

Pallavolo Sangiorgio, Volley Stadium, Tomolpack Marudo 12 punti; Tieffe Serv. S. Damaso 11; Arbor Interclays Reggio Emilia 10; Cr Transport Ripalta,, Asss. Sport Corlo 8; Rubierese Volley 6; Galaxy Inzani 4; Vap-Uyba Ltp Piacenza 3; Volley Academy Modena 0.