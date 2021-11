Parcheggio “smart”: 312 sensori per individuare le aree sosta libere dal cellulare

Piacenza “Smart City”, arrivano i sensori per individuare da remoto i parcheggi liberi in città. E’ uno dei progetti che l’amministrazione comunale aveva presentato due anni fa nell’ambito del piano di utilizzo delle nuove tecnologie e del cosiddetto “internet delle cose” per rendere la vita più facile ai piacentini. L’acquisto di 312 sensori da installare negli spazi sosta costituisce un passo fondamentale per l’attivazione di un nuovo sistema digitalizzato che consenta agli automobilisti, attraverso l’utilizzo di dispositivi mobili, di conoscere da remoto la disponibilità di spazi di sosta, con particolare attenzione agli spazi riservati ai disabili o alla sosta libera. La spesa del Comune è di 53mila euro (Iva esclusa) e ad aggiudicarsi la fornitura dei dispositivi con la relativa manodopera per la posa una ditta di Trento, Municipia spa.

Il sensore da installare nei parcheggi

Siamo sul fronte della cosiddetta “smart mobility”, che ha avuto una fase di collaudo non certo breve. La rete informatica regionale Lepida – l’altro pezzo di infrastruttura necessaria per creare il nuovo sistema digitale – aveva messo a disposizione del Comune di Piacenza, al pari di quanto avvenuto per i plessi scolastici, quattro sensori di parcheggio, di differente modello e marca e forniti da ditte diverse, che sono stati collocati su altrettanti spazi di sosta per disabili in prossimità del gateway della rete “lorawan” di Lepida. Le strutture tecniche della società, con la collaborazione del Comune di Piacenza, hanno svolto quindi una serie di attività di verifica e, sulla base specifiche tecniche e funzionali delle apparecchiature necessarie a soddisfare le esigenze dell’ente, ne hanno verificato la sussistenza su due dei modelli di sensori posati.

L’amministrazione comunale ha quindi chiesto i preventivi alle ditte fornitrici e ha scelto l’offerta di Municipia come quella più vantaggiosa per l’ente ed economicamente congrua.