Partenza col botto per i vignaioli indipendenti a Piacenza Expo. Tanti con il calice in mano per la decima edizione del Mercato dei Vini che ha aperto i battenti sabato 27 novembre. Fino a lunedì 29 sarà possibile fare un giro d’Italia – e non solo – grazie a 674 cantine presenti negli spazi espositivi di Piacenza Expo. Saranno infatti ospiti della manifestazione due rappresentanti dei Vignerons Indipéndant francesi e 3 delegazioni di produttori ospiti, provenienti dalla Bulgaria e dalla Slovenia, così come la federazione italiana olivicoltori indipendenti.

I biglietti del Mercato e per le 5 speciali degustazioni sono acquistabili in prevendita: https://mercatodeivini.vivaticket.it/

INFO IN BREVE

Quando: sabato 27, domenica 28 e lunedì 29 novembre 2021

Dove: PiacenzaExpo – Località le Mose, Via Tirotti, 11 – Piacenza

Orario di apertura al pubblico: sabato e domenica dalle 11.00 alle 20.00, lunedì dalle 10.00 alle 18.00

Parcheggio: gratuito

Ingresso intero giornaliero: acquistato in Fiera € 25.00 – online €20.00

Ingresso due giorni: acquistato in Fiera € 40.00 – acquistato online €30.00

Ingresso ridotto: acquistato in Fiera € 15.00 per soci AIS – FIS – FISAR – ONAV – AIES – ASPI – ASSOSOMMELIER e SLOW FOOD (il socio deve mostrare tessera valida dell’anno in corso). I gruppi (+ 20 persone) possono chiamare lo 0523 602711 o scrivere a mercatodeivini@fivi.it per informazioni in merito all’accesso. Info utili: 800 i carrelli disponibili per gli acquisti. I minorenni non pagano l’ingresso e non possono effettuare degustazioni. Per l’ingresso è obbligatorio il green pass. All’esterno della Fiera sarà disponibile un punto tamponi al costo di 20 euro.