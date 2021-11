Per la Pallavolo Sangiorgio scontro diretto contro Tomolpack Marudo

La Pallavolo Sangiorgio attende la forte Tomolpack Marudo (sabato 13 novembre, ore 18) per dare continuità ai risultati di inizio campionato. Non sarà un impegno affatto facile, la Tomolpack Marudo ha nove punti in classifica come le albicelesti, anche se le due formazioni vengono da due risultati opposti: Micaela Perini e compagne dal successo esterno a Parma mentre le lodigiane sono state superate al tie break dalla Tieffe Service San Damaso.

“Un’altra gara importante per dare un segnale a tutto l’ambiente – spiega coach Matteo Capra -. Un altro scontro diretto sappiamo che Marudo è tra le squadre accreditare a salire, non sarà facile e mano a mano che andiamo avanti con il campionato ci stiamo rendendo che non ci sono gare semplici: le squadre di bassa classifica, rispetto alla scorsa stagione, sono molto organizzate. Noi dobbiamo contro Marudo o qualsiasi altra squadra sfruttare quando si può il fattore casalingo ed approcciare la gara nel modo giusto”.

Sesta stagione consecutiva in serie B2 per la formazione lodigiana, allenata da dicembre 2019 da coach Stefano Mattioli, il massimo risultato sono stati play off promozione ottenuti nel 2021.I punti forza sono l’opposta Lorenza Lupidi, proveniente da Ostiano e con un passato in B1, la centrale Ambra Cattaneo (giocatrice con esperienze importanti a Lodi e Lurano) e la schiacciatrice Ottavia Boffi, lodigiana ritornata a giocare nel suo territorio dopo alcune stagioni di esperienza al Sud Italia in serie B1. Coach Mattioli dovrà fare a meno della schiacciatrice Alessia Ujka per infortunio. C’è un solo precedente tra Pallavolo Sangiorgio e Marudo, giocato nel 2019 e vinto dalle albicelesti per 3-0. L’ex di turno è Maria Chiara D’adamo che ha giocato nella Tomolpack dal 2016 al 2018 e nella stagione 2019/2020. Dirigeranno l’incontro Eleonora Tronfi e Marco Gemma, fischio d’inizio alle ore 18.

Programma

Pallavolo Sangiorgio-Tomolpack Marudo; Rubierese Volley-Arbor Reggio Emilia; Ltp Vap Ubya Piacenza-Galaxy Inzani Volley; Cr Transport Ripalta-Volley Academy Modena; Tieffe Serv. San Damaso-Volley Stadium Mirandola. Riposa: Ass. Sport Corlo.

Classifica

Volley Stadium, Tomolpack Marudo, Pallavolo Sangiorgio 9 punti; Arbor Interclays Reggio Emilia, Asss. Sport Corlo 7; Cr Transport Ripalta, Tieffe Serv. S. Damaso 5: Vap-UybaLtp Piacenza, Rubierese Volley 3; Galaxy Inzani 1; Volley Academy Modena 0.