Perde il controllo dell’auto e finisce nel vallo delle mura Farnesiane. Non ha riportato gravi conseguenze la giovane alla guida di una Fiat Punto, che nella serata di martedì è finita fuori strada lungo via XXI Aprile a Piacenza. Da chiarire le cause dell’incidente: immediati sono scattati i soccorsi e sul posto sono giunti i sanitari con un’ambulanza della Croce Bianca e l’auto medica del 118; nel frattempo sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, la ragazza è stata condotta al vicino Pronto Soccorso per accertamenti. Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia locale, in supporto per la viabilità anche una pattuglia della polizia stradale di Piacenza.