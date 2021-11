Perde il controllo dell’auto, che si ribalta in mezzo alla strada. E’ accaduto intorno alle 22 del 5 novembre lungo strada Agazzana, tra il quartiere della Besurica e il bivio per La Verza.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale di Piacenza, una Peugeot condotta da un 45enne, che proveniva da Piacenza in direzione Gossolengo, ha improvvisamente sbandato finendo in mezzo ai cespugli a lato della strada; l’auto avrebbe percorso decine di metri fuori strada per poi ribaltarsi in mezzo alla carreggiata ostruendo completamente la sede stradale (nelle foto).

Probabilmente un malore all’origine dell’incidente. Il conducente, soccorso da un’ambulanza della Croce Bianca e dall’auto infermieristica del 118, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto è stato trasportato al Pronto Soccorso cittadino per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Per la messa in sicurezza della scena dell’incidente è stato necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco. La strada è rimasta chiusa durante le operazioni di soccorso.