Perde il motore che stava trasportando: disagi al traffico in tangenziale

Pesanti disagi al traffico nella serata dell’11 novembre in tangenziale a Piacenza per un autocarro che trasportava un motore e ha improvvisamente perso il suo carico.

E’ accaduto intorno alle 19.30. Il veicolo viaggiava in direzione stadio, quando, all’altezza di Montale – in un tratto in cui la strada è a doppio senso di marcia senza spartitraffico centrale -, le cinghie che trattenevano il carico si sarebbero sganciate: il motore è così finito in mezzo alla carreggiata. Fortunatamente nessun veicolo che sopraggiungeva è rimasto coinvolto nell’incidente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Piacenza, insieme al personale di Sicurezza e Ambiente per il ripristino della sede stradale. L’incidente ha provocato forti rallentamenti alla circolazione.