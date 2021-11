Piace al consiglio comunale la Fondazione “sussidiaria” di Reggi. L’audizione

Audizione in consiglio comunale a Piacenza del presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Roberto Reggi per illustrare il piano strategico dell’ente di via S. Eufemia.

Nel suo intervento introduttivo, il sindaco Patrizia Barbieri ha sottolineato: “Il documento programmatico che e stato sottoposto è altamente strategico, va a intercettare nuove esigenze sul territorio in seguito al covid. Ci sono punti in cui si parla di nostre opportunità di sviluppo, e nasce nell’ottica della concertazione perché i sindaci sono stati ascoltati. Si sta facendo un lavoro proficuo, il lavoro della Fondazione è molto importante così come l’impegno del presidente e dei suoi consiglieri”.

Poi la parola è passata a Reggi: “Grazie dell’accoglienza e delle belle parole di incoraggiamento – ha affermato davanti all’assemblea consigliare -, grazie di un invito che dà l’opportunità di presentare alla comunità nostro piano strategico. Il metodo che abbiamo utilizzato è la condivisione del progetto e della programmazione attraverso l’interlocuzione di tutti i rappresentanti delle comunità di Piacenza e Vigevano, un lavoro che ha interessato il consiglio generale, il cda e il sottoscritto per quattro mesi, dal momento dell’insediamento”. “Il percorso – ha proseguito Reggi – è iniziato il primo giugno, quando abbiamo iniziato a incontrare tutti i rappresentanti del territorio, occasione per capire quale programmazione fosse già in essere, anche per scoprire i nuovi bisogni che, nel ruolo sussidiario che ha la Fondazione, possiamo inserire la nostra programmazione. Importante è la gestione del patrimonio, perché sostiene la nostra attività. Il nostro portafoglio consiste in partecipazioni, gestione patrimoniale e economia reale. Grazie all’andamento dei mercati e la riduzione della metà delle imposte sui dividendi, ci sono risorse aggiuntive da mettere a disposizione: oltre a un milione e mezzo in più che va a finire direttamente nel capitolo delle erogazioni. Nel complesso sei milioni di euro da distribuire, una bella notizia che cercheremo di gestire al meglio”.

LA DISCUSSIONE – “Alle parole devono seguire i fatti e il presidente Reggi è la persona migliore per metterli in pratica: credo che nostre risorse siano in ottime mani – ha detto nel suo intervento Antonio Levoni (Liberali). Avevo chiesto in precedenza attenzione per lo sviluppo economico, sono contento nel vedere che questa attività è prevista. In passato non era così, ruolo della Fondazione visto solo come assistenziale”. Per Christian Fiazza (Pd) “Piacenza deve smettere di pensare troppo a se stessa, l’attivazione di progetti di solidarietà in provincia è molto importante. Il covid ha portato con se un dopoguerra sociale, ci siamo chiusi in noi stessi: ora con queste proposte ci apriamo alla solidarietà”. “Condivido il documento programmatico della Fondazione, in particolare il progetto di recupero dell’ex chiostro di Santa Chiara, per ospitare gli studenti fuori sede; chiedo però i tempi per la sua realizzazione – le parole di Gian Carlo Migli (Fratelli d’Italia). Importante anche il rapporto con la Galleria Ricci Oddi: quali collaborazioni si intendono attivare, al di là della mostra del Klimt?”.

“Non mi è sfuggita l’attenzione sull’aggettivo ‘sussidiaria’ rispetto all’attività della Fondazione – ha sottolineato Massimo Trespidi (Liberi) -. Questo vuol dire che si vuole sostenere quanto c’è sul territorio, un compito solidale che la Fondazione può svolgere, aiutando il sistema territoriale senza sovrapporsi”. Trespidi ha poi sollevato la questione del recupero dell’ex ospedale militare: “Non può non diventare un’altra importante partita che Comune e Fondazione devono giocare: valorizzare le aree limitrofe per far crescere la città”.

IN AGGIORNAMENTO