Piace, dal 18 novembre arriva l’album delle figurine

Piace, arriva l’album delle figurine della stagione 2021/22.

Come spiega il club biancorosso in una nota, l’album sarà acquistabile da giovedì 18 novembre fino al 15 dicembre 2021, presso gli store Esselunga di via Manfredi e via della Conciliazione. Sarà possibile collezionare le foto dei giocatori e lo staff della prima squadra, le immagini delle maglie da gara ed altri contenuti speciali. I clienti Esselunga, presentando la propria Carta Fidaty, riceveranno alla cassa ogni 15 euro di spesa un pacchetto contenente otto figurine del Piacenza Calcio. L’album sarà invece acquistabile a 0,99 euro.