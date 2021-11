Piace, le partite del weekend delle giovanili

Piacenza Calcio, giovanili di nuovo in campo nel weekend. Il Fine settimana vedrà impegnata la Primavera 4 in trasferta sul campo del Mantova nella prima giornata di ritorno, dopo che la formazione guidata da mister Tretter ha chiuso il girone d’andata in vetta alla classifica grazie alla vittoria dello scorso weekend contro la Carrarese. L’Under 17 sconterà un turno di risposo, mentre l’Under 15 di Bertolini recupererà il match con il Renate rinviato due settimane fa a causa dell’impraticabilità del campo. Le ragazze della squadra Under 17 di mister Imprezzabile sfideranno l’Imolese e l’Under 15 femminile di mister Luzi giocherà mercoledì 1 dicembre sul campo del Parma. La sfida tra le giovanili biancorosse e quelle gialloblu si disputerà anche nel campionato Under 13, il gruppo Under 14 affronterà il derby contro i pari età della Reggiana. Infine l’Under 12 femminile, l’Under 9 e le ragazze della categoria Pulcini saranno tutte impegnate nel “Memorial Kristopher Dixon”.

PRIMAVERA 4 MANTOVA – PIACENZA, sabato 27 novembre ore 14.30 Centro Sportivo “A. Nuvolari”, strada Andrea Costa 4, Roncoferraro (MN)

UNDER 17 FEMMINILE IMOLESE – PIACENZA CALCIO, domenica 28 novembre ore 14.30 Campo sportivo “Luciano Pezzi”, via Monte del Re 18, Dozza Imolese (BO).

UNDER 15 RENATE – PIACENZA CALCIO, domenica 28 novembre ore 14.30 Campo Sportivo “Mario Riboldi”, via XXV aprile, Renate (MB)

UNDER 15 FEMMINILE PARMA – PIACENZA CALCIO, mercoledì 1 dicembre ore 18.00 Centro Sportivo “Il Noce”, via Alberto Sordi 1, Noceto(PR)

UNDER 14 PIACENZA CALCIO – REGGIANA, sabato 27 novembre ore 15.30 Centro Sportivo “Cementirossi”, via A. Boggiani, Ponte Dell’Olio (PC)

UNDER 13 PARMA – PIACENZA CALCIO, domenica 28 novembre ore 12.30 Centro Sportivo “Zanichelli”, strada Madonna dell’Aiuto 3, San Pancrazio (PR)

UNDER 12 FEMMINILE PIACENZA CALCIO – GOTICO, sabato 27 novembre ore 17.00 Centro Sportivo “Bertocchi”, via Bagarotti 16, Piacenza (ingresso del pubblico da via Boselli)

UNDER 9 PIACENZA CALCIO – NIVIANO, venerdì 26 novembre ore 18.00 Centro Sportivo “Bertocchi”, via Bagarotti 16, Piacenza (ingresso del pubblico da via Boselli) PULCINI

FEMMINILE PIACENZA CALCIO – PONTOLLIESE, sabato 27 novembre ore 17.15 Centro Sportivo “Cementirossi”, via A. Boggiani, Ponte Dell’Olio (PC)