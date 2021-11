Piace, superato un test importante. E domenica arriva il derby IL COMMENTO

Dopo 14 minuti il Piacenza aveva segnato due reti e fallite altre due in modo clamoroso, giocando un calcio semplicemente strepitoso con manovre avvolgenti e grande velocità d’esecuzione.

Scazzola aveva lasciato in avanti due punte come Cesarini e Rabbi; non punte vere, ma di manovra, con Corbari e De Grazia disponibili ed efficaci nel dialogo e nella finalizzazione. In particolare Corbari sembrava tornato ai tempi migliori: si procurava il rigore e realizzava una splendida rete. Non ricordiamo, negli ultimi anni, un avvio di partita così spettacolare. Naturalmente i ritmi iniziali erano insostenibili ed il Piacenza lentamente si spegneva, mentre il Renate, riavutosi dallo stordimento iniziale, riordinava le idee ed assumeva le redini del gioco fino a ridurre, piuttosto fortunosamente, le distanze. Nell’intervallo, però, Scazzola sistemava le cose e nella ripresa il Piacenza controllava (anche grazie a cambi opportuni tra i quali il debutto dell’ultimo acquisto, l’ingiudicabile Raicevic) piuttosto agevolmente le residue velleità dell’avversario, per poi trafiggerlo con una bellissima terza rete.

Dopo le vittorie di Vercelli e di Modena, la partita col forte Renate rappresentava un test importante, in una fase delicata del campionato, per sapere se i biancorossi hanno le possibilità di recitare la parte di protagonisti o di comprimari. Ebbene, la risposta è positiva perchè la squadra ha rivelato un potenziale di cui si sospettava la qualità ma che non aveva avuto finora probanti conferme. Il lavoro di Scazzola sta dando frutti evidenti e concreti; l’impianto di gioco è solido e ben organizzato, con giocatori fedeli interpreti. Anche la fase offensiva, atavica lacuna, sembra aver risolto:gli antichi problemi: dieci reti nelle ultime tre partite contro formazioni di alto rango ne è l’eloquente testimonianza. Per appartenere all’èlite delle grandi il Piacenza deve eliminare certe pause che accusa periodicamente nell’arco dei 90 minuti. Ci sembrano più di carattere mentale che atletico: quindi rimediabili. E domenica il gran derby col Fiorenzuola: partita da non perdere.

Luigi Carini