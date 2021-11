Piacenza Calcio, i risultati del weekend del settore giovanile

Il fine settimana biancorosso si è aperto con la prima sconfitta in campionato per la Primavera 4 che al “Cementirossi” di Ponte dell’Olio è stata superata 0-2 dalla Pergolettese. I ragazzi guidati da mister Tretter hanno sprecato diverse occasioni e l’uno-due gialloblu tra la fine del primo tempo ed inizio ripresa ha indirizzato inevitabilmente la gara. Turno di riposo per le squadre Under 17, Under 15 e Under 15 femminile, mentre al centro sportivo “Besurica” si è giocata la gara tra l’Under 17 femminile biancorossa di mister Imprezzabile e le ragazze del Sassuolo, con la compagine neroverde che ha avuto la meglio. Infine pareggio a reti inviolate per mister Chierici e i ragazzi dell’Under 14 contro i pari età del Modena, mentre il gruppo Under 13 si è arreso contro il Bologna.

PRIMAVERA 4

PIACENZA CALCIO – PERGOLETTESE0-2

PIACENZA: Galletti, Cloralio (85’ Baia), Ruiz, Villoni, Borsatti, Ibhadon, Russo, Boffini (85’ Riva), Grossi (60’ Turrà), Ziliotti (60’ Fedeli), Compaore (60’ Hrom). All. Tretter.

PERGOLETTESE: Cataneo, Medsah, Dellagiovanna, Riboli, Malanga, Schiavini, Capuzzi (68’ Nossa), Girelli (75’ Perotti), Giambertone (75’ Carra), Bresciani (88’ Fugazzola), Federico (88’ Patarino). All. Pala.

MARCATORI: 43’ Giambertone; 52’ Bresciani

UNDER 17 FEMMINILE

PIACENZA CALCIO – SASSUOLO 0-6

PIACENZA: Bellani, Bozzetti, Tanzi, Bottini, Bozzoni, Bossi, Vallavanti, Riva, Indelicato, Chiesa, Zaini, Orsi Angelozzi, Younis, Garbazza S., Garbazza E., Rancati, Bartoletti, Napolitano. All. Imprezzabile

UNDER 14

MODENA – PIACENZA CALCIO 0-0

PIACENZA: Ticchi, Spelta (Simeone), Muzio, Vitale (Martorelli), Cavalli (Prati), Terzi, Pizzi (Papamarenghi), Demartini (Guglielmo), Di Tanto (Pugliese), Desiderato, Herzuah (Hohota). All. Chierici

UNDER 13 BOLOGNA – PIACENZA CALCIO 4-0 (risultato FIGC)

PIACENZA: Battini, Ghisoni, Dellagiovanna, Granata, Guzzaloni, Polenghi, Ragno, Guglielmo, Chierici, Di Giacomo, Caramatti, Rusca, Piacentini, Chiodaroli. All. Montagna