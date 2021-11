Piacenza Calcio, i risultati delle giovanili

I risultati del weekend del settore giovanile del Piacenza Calcio

Fine settimana che non ha avuto come protagonista la Primavera 4, la squadra di mister Tretter ha scontato un turno di riposo e tornerà in campo il prossimo fine settimana sul campo della Carrarese. Torna da Renate con un punto l’Under 17, i ragazzi di Giacobone sono andati in vantaggio per 3-1 grazie alle reti di Dalcerri, Salsa e Ghilardotti, ma hanno subito la rimonta dei padroni di casa in pieno recupero. Rinviata la sfida dell’Under 15 a causa dell’impraticabilità del campo. Vittoria in trasferta per l’Under 17 femminile che si impone 2-3 sul campo della Spal, in goal per la formazione biancorossa Tanzi, Chiesa ed Elena Garbazza. L’Under 15 femminile si è dovuta arrendere contro le pari età del Bologna, nonostante la tripletta di Alessia Ferrari. La sfida tra le giovanili biancorosse e quelle rossoblu è andata in scena anche nel campionato Under 14 e si è conclusa con la vittoria per 1-3 del Bologna.

Infine vittoria esterna per l’Under 13 di Montagna, mentre la squadra Under 12 femminile esce sconfitta dalla gara con il Parma.

UNDER 17

RENATE – PIACENZA CALCIO 3-3 RENATE: Del Forno, Mariani, D’Addesio (70’ Saino), Zaccaria, D’Amato, Bovi L. (60’ Ferraroli), Giugno, Bovi C. (60’ Trecozzi), Adamo (60’ Pini), Lisco, Ghibellini (76 Gasparin).

PIACENZA: Fossati, Gandolfi, Piacentini (46’ Napoletano), Travini, Mantegazza (46’ Cabella), Odierno, Ghilardotti (84’ Monaco), Carollo, Salsa (86’ Bassanini), Dalcerri, Sollini. All. Giacobone MARCATORI: 18’ Dalcerri, 32’ Ghibellini, 53’ Salsa, 63’ Ghilardotti, 90’ D’Amato, 95’ autogol.

UNDER 17 FEMMINILE

SPAL – PIACENZA CALCIO 2-3

PIACENZA: Bellani, Bozzetti, Tanzi, Bottini, Bozzoni, Bono, Bossi, Vallavanti, Riva, Chiesa, Zaini, Younis, Garbazza S., Garbazza E., Bartoletti, Rancati, Napolitano. All. Imprezzabile

UNDER 15 FEMMINILE

BOLOGNA – PIACENZA CALCIO 1-3

PIACENZA: Cornelli, Sejda, Lomi, Perazzoli, Mattaliano, Vezzulli, Piselli, Ferrari, Gandelli, Inzani, Fioretti, Atria. All. Luzi

UNDER 14

PIACENZA CALCIO – BOLOGNA 1-3

PIACENZA: Ticchi, Spelta (Papamarenghi), Muzio (Simeone), Vitale (Guglielmo), Cavalli, Terzi, Pizzi, Demartini (Prati), Di Tanto, Martorelli (Pugliese), Herzuah (Hohota). All. Chierici

UNDER 13

IMOLESE – PIACENZACALCIO 1-3 (risultato FIGC)

PIACENZA: Carrisi, Polenghi, Dellagiovanna, Freschi, Guzzaloni, Ghisoni, Ragno, Guglielmo, Chierici, Di Giacomo, Sanogo, Rusca, Caramatti, Quattrini. All. Montagna

UNDER 12 FEMMINILE

PARMA – PIACENZA CALCIO 3-0 (risultato FIGC)

PIACENZA: Antonelli, Laurenzano, Massarenti S., Lodigiani, Massarenti B., Gazzola, Lombardelli, Pradelli, Sgariboldi, Vallara, Merluzzo. All. Bocchi