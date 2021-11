Piacenza Calcio, il programma del weekend delle giovanili

Piacenza Calcio, il programma del weekend del settore giovanile

Il weekend a tinte biancorosse non avrà come protagonista la Primavera 4 di mister Tretter che sconterà un turno di riposo e tornerà in campo il prossimo fine settimana sul campo della Carrarese. L’Under 17 guidata da Giacobone e l’Under 15 di Bertolini sfideranno in trasferta il Renate. Giocheranno lontane da Piacenza anche l’Under 17 femminile, che andrà a Ferrara per affrontare la Spal, e l’Under 15 femminile che sfiderà il Bologna. Il match tra biancorossi e rossoblù verrà riproposto anche nella categoria Under 14, mentre l’Under 13 di Montagna giocherà contro l’Imolese. Il gruppo Under 12 sarà protagonista sul campo del Fiorenzuola e la squadra Under 12 femminile affronterà in trasferta il Parma. Infine l’Under 11 sfiderà il San Filippo, mentre l’Under 9 ospiterà il San Lazzaro al “Besurica”, dove scenderanno in campo anche le ragazze della categoria Pulcini per la gara contro il Gotico Garibaldina.

UNDER 17 RENATE – PIACENZA CALCIO, domenica 14 novembre ore 14.30 Campo Sportivo “Mario Riboldi”, Via XXV Aprile, Renate

UNDER 17 FEMMINILE SPAL – PIACENZA CALCIO, domenica 14 novembre ore 10.30 Campo Sportivo di Francolino, Via Calzolai, Francolino (FE)

UNDER 15 RENATE – PIACENZA CALCIO, domenica 14 novembre ore 14.30 Campo Sportivo “Mario Riboldi”, Via XXV Aprile, Renate

UNDER 15 FEMMINILE BOLOGNA – PIACENZA CALCIO, domenica 14 novembre ore 11.00 Circolo Italia, Via Coriolano Vighi 35, Bologna

UNDER 14 PIACENZA CALCIO – BOLOGNA, sabato 13 novembre ore 16.00 Centro Sportivo “Cementirossi”, Via A. Boggiani, Ponte Dell’Olio (PC)

UNDER 13 IMOLESE – PIACENZACALCIO, domenica 14 novembre ore 15.00 Centro Sportivo “Bacchilega”, Via Salvo d’Acquisto 3, Imola (BO)

UNDER 12 FIORENZUOLA – PIACENZA CALCIO, sabato 14 novembre ore 18.00 Campo 3, Via Roberto Barani, Fiorenzuola d’Arda (PC)

UNDER 12 FEMMINILE PARMA – PIACENZA CALCIO, domenica 14 novembre ore 11.00 Centro Sportivo “Il Noce”, Via Alberto Sordi, Noceto (PR)

UNDER 11 SAN FILIPPO – PIACENZA CALCIO, sabato 14 novembre ore 16.15 Stadio Comunale “Soressi”, Via Emilia Piacentina 39A, Castel San Giovanni (PC)

UNDER 9 PIACENZA CALCIO – SAN LAZZARO, sabato 14 novembre ore 15.00 Centro Sportivo “Besurica”, via Placentia 3, Piacenza

PULCINI FEMMINILE PIACENZA CALCIO – GOTICO GARIBALDINA, sabato 14 novembre ore 16.00 Centro Sportivo “Besurica”, via Placentia 3, Piacenza