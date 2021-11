Padova in vantaggio con Chiricò, il Piace deve inseguire (0-1) DIRETTA

PIACENZA – PADOVA 0-1 (in campo) Chiricò all’8′

Ancora una punizione per gli ospiti al 26′, la palla rimbalza davanti a Pratelli ma c’era una posizione di fuorigioco.

A metà tempo è ancora il Padova a mantenere l’iniziativa in campo.

Nuovo angolo per il Padova, ma nulla di fatto.

Al 17′ punizione per i veneti, sul pallone Chiricò e Ronaldo. La finta di Chiricò, parte Ronaldo e c’è una deviazione in corner dei biancorossi.

Biancorossi che non hanno ancora organizzato la reazione dopo il gol subito. Padova che preme ancora.

Gol del Padova con Chiricò all’8′. Iniziativa individuale dopo un’azione di contropiede, il tiro è imprendibile per Pratelli dal limite dell’area e il Piace deve inseguire.

Al 4′ conclusione dalla distanza di Dubickas: parata facile per Donnarumma.

Buona iniziativa di Parisi, al 2′ primo calcio d’angolo per i padroni di casa.

Iniziata la partita, Piace in maglia rossa e pantaloncini bianchi, Padova in completo nero. Osservato un minuto di raccoglimento per ricordare le vittime della strada.

Dirige il match Alessandro Di Graci della sezione di Como.

Ecco l’undici biancorosso che scenderà in campo:

E quello degli avversari del Padova:

Cliente difficile per il Piacenza, che domenica pomeriggio ospita al Garilli il Padova (fischio d’inizio ore 14.30). I biancorossi, reduci da quattro risultati utili consecutivi, affrontano una delle favorite del girone, al momento distante però nove punti (con una gara da recuperare) dalla capolista Sudtirol. Tegola per Scazzola, che perde Cesarini – fermato da un problema muscolare – alla vigilia di una settimana impegnativa: mercoledì prossimo il Piace sarà di scena ad Andria per i quarti di Coppa Italia, prima di una nuova complicata trasferta a domicilio dell’Albinoleffe.

Gli ospiti, che dovranno rinunciare a Valentini, Andelkovic e all’ex biancorosso Terrani, cercano continuità di risultati per risalire in classifica: “Non è la pressione, ma il calo di attenzione il problema – analizza il momento dei suoi il tecnico Pavanel, che al Garilli non sarà in panchina perché squalificato -. Giocare per il Padova deve essere uno stimolo, non un blocco. Dobbiamo essere Padova per 95 minuti”.