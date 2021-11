Piacenza e Fiorenzuola vincono il derby della correttezza e della sportività IL COMMENTO

Si conclude in parità il tanto atteso derby tra Fiorenzuola e Piacenza. Risultato giusto, ma maturato al termine di una partita rocambolesca, appassionante con tante emozioni e col risultato aperto fino all’ultimo secondo e giocato su ottimi livelli tecnici e, soprattutto, con un agonismo degno dei derby che si rispettano. Si è visto anche del bel gioco, un gran gol, due pali, con inevitabili strascichi di polemiche arbitrali perché proprio le decisioni arbitrali hanno deciso le sorti della partita. Anche a noi è parsa eccessivamente severa (anche se giustificabile) l’espulsione del fiorenzuolano Fiorini alla fine del primo tempo: un vero peccato, perché ha snaturato una partita che già bella poteva diventare bellissima, perché nella ripresa il Fiorenzuola non avrebbe dovuto chiudersi nella propria metà campo in difesa di una rete, potendo così usare l’arma del contropiede che sa portare talvolta in modo spettacolare ed efficace, mentre il Piacenza avrebbe avuto più spazi per esercitare la propria superiorità tecnica e non limitarsi ad attacchi asfissianti ma anche confusi.

Il primo tempo aveva confermato le aspettative della vigilia: un Fiorenzuola veloce, aggressivo in tutte le zone del campo, aveva avuto un avvio coraggioso manovrando molto bene sugli esterni, mettendo in difficoltà un Piacenza (privo di pedine importanti come Armini e Bobb) un po’ contratto all’inizio ma che sapeva crescere col passare del tempo fino ad impossessarsi del campo, costruendo anche alcune ottime manovre che avevano nell’imprecisione in fase conclusiva il suo limite. A questo punto usciva lo spirito magico del Fiorenzuola, che anche nei momenti di maggior difficoltà riusciva a costruire manovre di rara bellezza e concluderle con autentiche prodezze balistiche. Così ripeteva la prodezza di Busto Arsizio e colpiva la squadra di Scazzola. Quindi l’espulsione ed una ripresa che costringeva gli allenatori a modificare e quasi rivoluzionare gli schieramenti. Tutta un’altra partita. Il Fiorenzuola in difesa del vantaggio nel disperato tentativo di portarlo a termine, il Piacenza che vedeva aprirsi la possibilità di cogliere un successo pieno dopo aver visto le streghe. Nessuna delle due rivali raggiungeva lo scopo desiderato e ne usciva un pareggio grazie ad un rigore (contestato) e a numerose occasioni fallite.

In definitiva, per il Piacenza si può considerare un risultato ed una prestazione nel complesso positiva, anche se in calando rispetto le ultime partite. Ma, crediamo, non ci siano soverchie colpe da attribuire ai biancorossi: giocare contro il Fiorenzuola è veramente difficile, perché è squadra molto ben organizzata con uno straripante agonismo ed un carattere davvero unico da portare ad esempio a chi fa sport. La prova: dopo aver subito il gol del pareggio normalmente, in questi casi, la squadra crolla; il Fiorenzuola, invece, ha trovato la forza fisica e l’orgoglio per una reazione culminata con un palo colpito dal solito bravissimo Currarino. Davanti ad un pubblico record (1500 i paganti), si è visto un derby davvero molto bello, ma giocato con grande correttezza e sportività: sotto questo aspetto Fiorenzuola e Piacenza hanno vinto entrambe.

Luigi Carini