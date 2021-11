“Piacenza on Ice”, dal 27 novembre torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio

Torna a Piacenza la pista di pattinaggio sul ghiaccio all’interno del Palazzetto dello Sport di via Alberici, nei pressi del Pubblico Passeggio. Ad organizzare l’evento, denominato “Piacenza on Ice”, che si svolgerà dal 27 novembre 2021 al 23 gennaio 2022, è l’associazione no profit “Santa Lucia”, che per l’occasione beneficerà della collaborazione del Comune di Piacenza.

In una delibera di Giunta pubblicata sull’Albo Pretorio si apprendono maggiori dettagli sull’iniziativa. A partire dal prezzo dei biglietti d’ingresso, che non potranno superare il costo di 6 euro per i minori e di 8 euro per gli adulti. Gli orari di apertura al pubblico saranno nei giorni festivi dalle ore 10.00 alle ore 23.30 e nei giorni feriali dalle ore 14.30 alle 23.00; dal 10 di gennaio 2020, nei giorni feriali, la chiusura sarà alle ore 20.00. All’interno dell’area saranno allestite alcune strutture destinate rispettivamente al noleggio delle attrezzature, infermeria, somministrazione di cibi e bevande e ad attività ludiche in tema natalizio. “L’iniziativa – si legge nell’atto -, arrivata alla tredicesima edizione, vedrà la realizzazione di una pista per il pattinaggio su ghiaccio di circa 600 mq, l’allestimento di luminarie a tema natalizio in Viale Pubblico Passeggio e la manutenzione delle aree verdi presenti nello spazio concesso in uso. Tale iniziativa, in piena conformità con gli indirizzi programmatici dell’Amministrazione, intende diffondere la cultura sportiva come formazione della persona e come forma di coesione sociale”.

Da quanto dichiara poi la delibera, a livello finanziario l’amministrazione sostiene l’evento su vari fronti, con oneri indiretti per l’utilizzo materiali per 1.800 euro – verranno messe a disposizione degli organizzatori 30 transenne – e un minor introito, stimato in 8mila euro, per la concessione gratuita dell’area esterna annessa al Palazzetto dello Sport.