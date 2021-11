Bella partita e ancora grandi soddisfazioni dalla collaborazione tecnica tra Piacenza Rugby, Rugby Noceto e Colorno. Con la Serie B a riposo, questa domenica ha visto impegnata la formazione Under 17 di Bettati e Gorini al “N. Capra di Noceto”, nella sesta giornata del Girone A della fase preliminare del campionato. Dopo 70 minuti di buon rugby da entrambe le parti, i padroni di casa, più mobili con i trequarti, hanno superato e staccato in classifica un avversario più fisico nei contrasti e nei punti d’incontro. Due i biancorossi in meta, Tommaso Roda e Inza Dene. Appuntamento a Noceto domenica 21 novembre, giornata che vedrà il Piacenza Rugby/Noceto/Colorno affrontare la franchigia Romagna.

Il presidente del Piacenza Rugby, Daniele Boccuni, commenta così la prestazione della squadra: “Sono decisamente soddisfatto per l’atteggiamento e la determinazione messi in campo dai nostri ragazzi. Si sono viste cose molto buone e, anche se alcuni aspetti sono ancora da migliorare, la strada è quella giusta”.

IL RISULTATO – PC Rugby/Noceto/Colorno – Rugby Viadana 22-17

CONVOCATI PIACENZA RUGBY: Roda, Spagnulo, Dene, Belleri, Francis, En Nehhal

ARBITRO: Sergi