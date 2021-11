Piacenza Rugby, terzo posto per l’Under 15 al torneo di Bologna

Ferme per turno di riposo tutte le altre categorie, l’attenzione va alla formazione Under 15 che, insieme agli amici del Rugby Noceto FC, si è aggiudicata un ottimo 3° posto al torneo in programma al Dozza di Bologna a cui hanno partecipato anche i pari età del BOLOGNA RUGBY, IMOLA RUGBY, PARMA TEAM, HIGHLANDERS RUGBY e RUGBY VIADANA.

Giornata molto positiva, commenta l’allenatore Barillà, un altro piccolo passo nel percorso di miglioramento tecnico su cui stiamo concentrando gran parte del nostro lavoro.

Dopo un girone molto combattuto con Viadana e Bologna, i nostri ragazzi hanno superato gli Highlanders di Formigine nella finale per il 3/4 posto. Da segnalare le mete di Papa, Mariani e Grangetto e gli ottimi placcaggi di cui si sono resi protagonisti i giovani biancorossi.

Risultati:

Viadana-Piacenza Rugby/Noceto 15-0

Piacenza Rugby/Noceto-Bologna 15-0

Finale 3/4 posto

Piacenza Rugby/Noceto-Highlanders 20-5

Appuntamento a domenica prossima con tutte le nostre squadre in campo.