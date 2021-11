“Piacenza vista da fuori e da dentro la politica” Incontro pubblico con Fratelli d’Italia

Sabato 4 dicembre – alle ore 15.30 al Teatro Gioia, in Via Melchiorre Gioia 20 – Fratelli d’Italia organizza un incontro pubblico dal titolo “Piacenza vista da fuori e da dentro la politica”.

“In questa occasione – si legge nella nota di presentazione di Fratelli d’Italia – ascoltando la voce di personaggi esterni alla politica, quali il direttore di Libertà Pietro Visconti, il Consigliere dell’Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri di Piacenza Augusto Pagani, il Presidente Confcommercio Piacenza Raffaele Chiappa, il docente del Politecnico di Milano Roberto Bolici, l’evento, condotto dal coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Marco Colosimo, si svilupperà innanzitutto ascoltando il parere degli ospiti in relazione alla visione della Piacenza percepita dal loro osservatorio, momento importante per valutarne quindi la situazione odierna e per prospettare le future aspettative di miglioramento. La città vista dunque da fuori – continua la nota – ma anche da dentro la politica: e proprio da dentro la politica, l’incontro si allargherà successivamente alle riflessioni e alle proposte di alcuni esponenti di Fratelli d’Italia, tra i quali il consigliere regionale Giancarlo Tagliaferri e l’on. Tommaso Foti, oltre agli amministratori locali del capoluogo”.