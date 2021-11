Piccoli pattinatori crescono, a Bettola 20 iscritti ai corsi di freestyle promossi da Piace Skaters ASD

Sull’onda del successo dei Campionati Mondiali di Inline Downhill, disputati nel mese di settembre lungo i tornanti del Passo del Cerro con l’organizzazione della società Piace Skaters ASD, sono iniziati martedì 26 ottobre a Bettola i corsi pomeridiani di pattinaggio freestyle per bambini e ragazzi organizzati dalla stessa Piace Skaters presso la palestra della locale scuola media.

L’entusiasmo, scaturito nei giovani bettolesi dalle prove gratuite fatte da Rollerblade durante la due giorni di gare dei campionati mondiali di Inline Downhill, ha infatti portato circa 20 bambini ad iscriversi ai corsi, i primi organizzati in Alta Valnure.

All’avvio dei corsi di pattinaggio è intervenuto, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, il consigliere Luca Corbellini che, nel ringraziare Piace Skaters ASD per l’organizzazione, ha voluto rimarcare la soddisfazione dell’Amministrazione per essere riusciti a dar seguito, con l’avvio dei corsi, a due importanti eventi (i citati campionati mondiali di Inline Downhill ed il Trofeo “Federico Subacchi”, manifestazione di roller-cross disputata lo scorso 18 ottobre nella splendida cornice di Piazza Colombo) che si sono svolti sul territorio e che hanno portato una grande vetrina per Bettola e per tutta l’Alta Valnure.

Corbellini ha anche sottolineato come l’avvio dei corsi sia un esempio di come l’organizzazione di eventi e manifestazioni, oltre a costituire un’opportunità per far conoscere il territorio al di fuori dell’ambito locale, possa anche avere una ricaduta concreta portando più servizi ed opportunità per bambini e famiglie, fornendo in questo modo a tutta la cittadinanza un’occasione in più per vivere il territorio a 360°.