“Pietra Corva e Pan Perduto, ultima escursione per il ciclo Val Tidone Lentamente

L’ultimo appuntamento del circuito di escursioni “Val Tidone Lentamente – Ripartiamo dalla Val Tidone” si terrà sabato 4 dicembre con partenza da Bobbio al Passo della Crocetta.

“Pietra Corva e Pan Perduto – Ciaspolando in Alta Val Tidone” è il titolo di questa particolarissima escursione che si svolgerà tra le dolci colline dell’alta Val Tidone e Val Trebbia che, in caso di neve, saranno la cornice perfetta per una splendida ciaspolata, altrimenti si trasformerà in un bellissimo giro invernale in questi boschi suggestivi e poco conosciuti ma molto particolari e affascinanti.

Escursione ad anello di circa 6,5 chilometri, di circa 4 ore (al netto delle soste) e di tipo escursionistico, possono partecipare anche i ragazzi dai 9 anni se abituati al cammino.

Ritrovo ore 9 con partenza ore 9 e 15

L’iscrizione obbligatoria deve pervenire entro venerdì 3 Dicembre e l’escursione si svolgerà con un numero limitato di partecipanti: tutte le informazioni dettagliate si trovano sull’evento Facebook oppure contattando direttamente la guida AIGAE Annalisa Guaraldo tramite i seguenti riferimenti: telefono 3298507198 oppure email a.guaraldo@icalcaterragae.com

Tutte le escursioni di “Val Tidone Lentamente” sono a numero chiuso e rispetteranno le normative anti-assembramento: il calendario aggiornato e ufficiale è presente sul sito web www.sentierodeltidone.it