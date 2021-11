Podenzano, un bando per aiutare gli imprenditori danneggiati dal covid

Aiuti concreti alle attività danneggiate dalla pandemia dal Comune di Podenzano. L’amministrazione informa che è stato pubblicato un bando riservato ai piccoli imprenditori che sono stati danneggiati dalle chiusure imposte dalla pandemia. Ammontano a 150mila euro i fondi messi a disposizione dal Comune di Podenzano con i quali l’amministrazione comunale intende dare continuità ai sostegni a favore della rete commerciale e di servizio che abbiano dovuto sospendere l’attività a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni statali e regionali di contenimento del contagio nei primi 5 mesi dell’anno 2021.

La Giunta Comunale nella seduta del 9 novembre scorso ha determinato i criteri per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati al supporto delle attività economiche sospese a seguito dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/01/2021 e 02/03/2021 legati all’emergenza sanitaria da Covid-19. “Nella variazione di bilancio approvata il 19 luglio scorso” – sottolinea il vicesindaco e assessore al bilancio Paola Parmeggiani – “sono stati accantonati una parte dei fondi Covid per destinarli ai commercianti che hanno avuto l’obbligo di chiudere le attività nei periodi di emergenza. La Giunta Comunale ha deliberato di destinare un sostegno una tantum di 1.500 € (elevabili fino a 2.000 €) alle attività chiuse nei periodi in cui eravamo in zona rossa o arancione e di 4.000 € (elevabili fino a 6.000 €) alle attività che sono dovute rimanere chiuse anche quando eravamo in zona gialla”. “La nostra volontà” – afferma l’assessore al commercio Mattia Bitta – “è quella di sostenere i piccoli negozi e le attività commerciali che formano il tessuto economico del Paese e di sostenerli in questo momento di difficoltà. Inoltre, per favorire la ripresa del commercio locale, abbiamo stanziato 7.000 euro per gli allestimenti natalizi che saranno curati dal comitato Commercianti di Podenzano.”