Politecnico, domani la cerimonia di consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli

Mercoledì 1° dicembre alle 12.30, presso il Padiglione Vegezzi all’Urban Center, avrà luogo la cerimonia di consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli del Polo Territoriale di Piacenza del Politecnico di Milano. All’intervento introduttivo del Prorettore, professor Dario Zaninelli, seguirà la consegna dei riconoscimenti, relativi anche al precedente anno accademico in cui, a fronte dell’emergenza sanitaria, non si era potuto svolgere l’evento.

Ad assegnare la borsa di studio Pizzigati Minoja, attribuita dal Comune di Piacenza – in collaborazione con il Politecnico – su delega della famiglia, in memoria dell’ingegner Augusto Pizzigati e della signora Camilla Minoja, sarà il vice sindaco e assessore all’Università e Ricerca Elena Baio. Sarà presente in rappresentanza della famiglia l’ing. Guido Magenta. Verranno premiati i tre allievi dei corsi di laurea in Ingegneria Meccanica del Polo Territoriale di Piacenza assegnatari per il 2019-2020 e i tre studenti designati per il 2020-2021. Sarà consegnata poi la borsa di studio intitolata al dottor ingegner Aldo Aonzo – anche in questo caso per i due anni accademici – a uno studente iscritto al primo anno del corso di laurea in Ingegneria Meccanica, con rinnovo per altri due allievi. Andrà a due giovani (uno per il 2020-2021 e l’altro per il 2021-2022) il riconoscimento che porta il nome dell’ingegner Alessandro Ghisoni (studente e laureato in Ingegneria Meccanica del Polo territoriale piacentino, scomparso nel febbraio 2020), destinato agli studenti iscritti al 2° o 3° anno del corso di laurea in Ingegneria Meccanica, così come la borsa di studio in memoria dell’ingegner Attilio Ceresa, che sarà assegnata a uno studente per l’anno accademico in corso.

La borsa di studio “Confindustria Piacenza-Cesare Betti”, in ricordo di Cesare Betti, sarà attribuita a uno studente neo laureato del corso di Laurea in Ingegneria Meccanica o Progettazione dell’Architettura del Polo Territoriale di Piacenza, iscritto a un corso di laurea magistrale del Politecnico di Milano.