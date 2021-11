Precipita dal tetto di una casa a Corte Brugnatella, interviente l’eliambulanza

Precipita dal tetto di un’abitazione e viene soccorso dall’eliambulanza. E’ accaduto nel primo pomeriggio di sabato 6 novembre a Collegio di Corte Brugnatella, in alta Val Trebbia.

L’uomo, un 48enne, è caduto da un’altezza di circa quattro metri. Sul posto sono giunti i soccorritori con l’ambulanza della Croce Rossa di Marsaglia ed è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso di Parma. Il ferito che ha riportato diversi traumi è stato trasportato in elicottero a Piacenza dove è stato ricoverato all’ospedale cittadino. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita.