Quando l’inclusione è un lavoro, morbida e colorata come una spugna da bagno. E’ il progetto della cooperativa sociale San Giuseppe, promosso insieme all’associazione Oltre l’Autismo di Piacenza.

Al centro di San Bonico cinque ragazzi disabili, affiancati da educatori, sono riusciti a conquistarsi il diritto al lavoro, realizzando insieme ad altri operatori spugne da bagno, profumatori e altri oggetti. Un’attività in crescita che ha visto anche l’avvio di sei tirocini formativi in collaborazione con Ausl, Comune di Piacenza e enti di formazione. Numeri destinati a crescere, spiega Maria Grazia Ballerini, presidente di Oltre L’autismo, nel presentare l’attività del centro all’europarlamentare della Lega Alessandra Basso, accompagnata dalla consigliera regionale Valentina Stragliati. Incontro al quale hanno partecipato anche il sindaco Patrizia Barbieri, Nicoletta Corvi direttrice di Confcooperative e vice presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, così come a Daniel Negri, presidente di Confcooperative.

“Il Centro è nato per poter garantire ai ragazzi disabili l’opportunità di un lavoro – spiega Ballerini -, adattandolo alle loro esigenze e necessità. E’ un progetto che funziona molto bene ed è in crescita: contiamo di aumentare il numero di tirocini così come le commesse, che svolgiamo conto terzi. Tante realtà si sono dette disponibili a darci una mano”. L’impegno per combattere le barriere per consentire ai disabili una partecipazione sempre più attiva alla società è un tema caro all’Unione Europa, commenta Alessandra Basso. “Ci stiamo impegnando per garantire loro il diritto alla mobilità, attraverso gli Stati dell’Unione, così al loro trasferimento in un altro Paese. Ma non solo: un nostro obiettivo è anche la piena inclusione dei cittadini disabili alla vita politica. Un’attenzione particolare, sul fronte dell’inserimento lavorativo, è riservata agli autistici, perché sono i meno tutelati. Solo il 10% di loro riesce a trovare un lavoro, dato molto più basso rispetto ad altre tipologie di disabilità”.