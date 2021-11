Quarta Parete, spettacolo teatrale per “La Ricerca”

Sabato 27 novembre appuntamento a teatro con uno spettacolo per famiglie che gli attori di “Quarta Parete” porteranno in scena nel salone della parrocchia Santa Franca (Farnesiana): “Quante storie…per un tesoro”, una pièce che il gruppo teatrale ha pensato specificatamente per divertire grandi e piccini. Il ricavato sarà devoluto a sostegno dell’associazione “La Ricerca”, destinato all’arredo di due nuovi appartamenti dove la onlus accoglierà (e si prenderà cura) di persone con disagio psichico.

Protagonisti della storia sono i personaggi della favole più note – Cappuccetto Rosso, Capitan Uncino e i suoi pirati, il Gatto e la Volpe, Raperonzolo, la Bella Addormentata, Biancaneve, Fata Morgana… – in viaggio verso un’isola alla ricerca di un tesoro che ognuno immagina a modo suo. Una giocosa giostra di equivoci e malintesi, situazioni avvincenti e sorprendenti che ruotano attorno a sogni e desideri dei protagonisti capaci alla fine di trovarsi tutti d’accordo sull’importanza dell’amicizia. La regia è di Tino Rossi, luci e musiche di Giovanna Tanzi e Mino Zilocchi. In scena: Simona Baldrighi, Fabio Camoni, Lorelle Carini, Stefania Gennari, Giovanni Giangiobbe, Harrizon Hito, Carmen Landolfi, Fabrizio Lucini, Daniele Righi, Tino Rossi, Nicola Sacchi, Paola Vincini, Stefania Zanfrisco.

Lo spettacolo, allestito in collaborazione con i volontari “PaCe” de “La Ricerca”, avrà inizio alle 21. Ingresso ad offerta libera consentito solo con green-pass. Nel rispetto delle norme di contenimento anti-covid, vige l’obbligo di mascherina e distanziamento.