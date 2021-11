‘Rallentano’ le vaccinazioni, dall’8 novembre prenotazione terza dose per i 60enni

Vaccinazione anticovid, a Piacenza sono state somministrate complessivamente 442.478 dosi. Lo comunica l’Ausl all’interno del report settimanale sulla situazione covid a Piacenza, aggiornato al 2 novembre. Gli assistiti con almeno una dose sono 219.706 su una popolazione vaccinabile di 257.934 persone. Quindi, la percentuale di vaccinati rispetto alla popolazione vaccinabile è del 85,2%. Un dato che non si scosta sostanzialmente da quello della settimana precedente, che già segnava la percentuale dell’85%

TERZA DOSE – Chi è nato nel 1941 e anni precedenti (over 80) e ha ricevuto la somministrazione della seconda dose (o dose unica) prima del 2 maggio, può ricevere la dose aggiuntiva. È possibile eseguire la vaccinazione dal proprio medico di famiglia o, in alternativa, prenotare con le seguenti modalità: chiamando il numero 800.651.941; recandosi agli sportelli Cup (elenco su www.ausl.pc.it); sul sito www.cupweb.it; contattando il proprio medico di famiglia.

PROFESSIONISTI SANITARI – Dal 4 novembre, la prenotazione della terza dose di vaccino anti Covid-19 è aperta a tutti gli esercenti delle professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario che svolgono le loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali che abbiano ricevuto la loro ultima dose di vaccino da almeno sei mesi. Possono richiederla anche tutti coloro che, per attività professionale o volontariato, presentano un elevato rischio di esposizione, come – per esempio – gli operatori del soccorso, dei trasporti sociali e tutti i volontari delle associazioni che operano nell’ambito dei servizi sanitari (per esempio, nei check point o negli ospedali) e personale di cooperative/appalti che entrano in strutture sanitarie, sociosanitarie, e socioassistenziali. Tutti questi professionisti dovranno portare con sé, al momento della vaccinazione, la documentazione comprovante la loro professione o attività. La terza dose sarà somministrata nel centro vaccinale ex Arsenale, a Piacenza. L’accesso è solo per appuntamento. È possibile prenotare telefonando al numero dedicato 0523.1871412 (riservato solo a questa categoria di utenti), attivo dal 4 novembre, da lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 17 e il sabato dalle 8.30 alle 13. Contestualmente alla terza dose di vaccino anti Covid, sarà proposto anche il vaccino antinfluenzale.

OVER 60 – Da lunedì 8 novembre la prenotazione della terza dose sarà possibile anche per: le persone di età uguale o superiore a 60 anni; i soggetti con patologia tale da renderli estremamente fragili e vulnerabili. La somministrazione inizierà da giovedì 11 novembre. Gli interessati possono prenotare al numero verde 800.651.941, che è stato potenziato per poter rispondere al meglio alle richieste, e attraverso gli sportelli Cup Al momento della vaccinazione, dovranno avere con sé la documentazione comprovante la loro patologia.

AMBULATORI DI PROSSIMITÀ – Sono in programma diversi ambulatori di prossimità, in zone disagiate o di confine, per facilitare le somministrazioni della terza dose nei pazienti over 80, con difficoltà a raggiungere il centro vaccinale. Le persone interessate possono contattare i servizi sociali del proprio Comune di residenza o il medico di famiglia. Ecco il programma delle tappe:

– Bettola: 7 novembre

– Bobbio: 6 novembre

– Cerignale: 3 novembre

– Corte Brugnatella (Marsaglia): 10 novembre

– Farini

– Ferriere

– Lugagnano

– Morfasso: 13 novembre

– Nibbiano

– Ottone: 4 novembre

– Pianello

– Vernasca: 6 novembre

Oltre ai dodici ambulatori di prossimità che, a partire da oggi, si stanno svolgendo nelle zone più disagiate o di confine del territorio (l’elenco è pubblicato qui: https://www.covidpiacenza.it/prime-date-disponibili-per-prenotare-la-vaccinazione/#Ambulatori_di_prossimita) si prevede di organizzare sedute di vaccinazione dedicate a questa fascia di popolazione anche a Fiorenzuola. A partire da lunedì 8 novembre, i soggetti nati nel 1941 e negli anni precedenti potranno telefonare al numero verde 800.651.941 o recarsi a uno sportello Cup per richiedere un appuntamento: la somministrazione si svolgerà nel punto prelievi (ex Macello).