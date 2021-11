Rapinò un 13enne sul Facsal strappandogli la catenina dal collo, arrestato 18enne. L’ordinanza è stata eseguita dalla squadra mobile di Piacenza nei giorni scorsi.

A finire in carcere è un 18enne marocchino, pluripregiudicato e in regola con il permesso di soggiorno, residente in città.

I fatti di cui deve rispondere risalgono al 29 agosto scorso, quando lungo il Facsal il 18enne avrebbe afferrato da dietro un ragazzino di soli 13 anni, strappandogli la collanina d’oro che indossava per poi gettarlo a terra. Il 13 enne è stato subito soccorso dal padre, indicandogli il ragazzo già in fuga. Prima di far perdere le proprie tracce e di allontanarsi, aveva però lasciato cadere la collanina.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno quindi ascoltato i testimoni: la descrizione del rapinatore avrebbe fin da subito fatto ipotizzare agli investigatori che il presunto responsabile potesse essere il noto pregiudicato, che al momento della rapina avrebbe dovuto trovarsi presso la sua abitazione agli arresti domiciliari per una serie di reati contro il patrimonio commessi durante lo scorso anno.

Questa intuizione sarebbe poi stata successivamente confermata, sia con individuazioni fotografiche effettuate dai testimoni, sia con una perquisizione presso il domicilio del 18enne, dove venivano rinvenuti i vestiti indossati durante l’aggressione. La nuova ordinanza di custodia cautelare veniva quindi notificata all’indagato in carcere, ove già era stato tradotto per la violazione degli arresti domiciliari.