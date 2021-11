Restyling della Lupa e del Pontiere: il Comune cerca sponsor

Restyling della Lupa e del monumento al Pontiere: il Comune di Piacenza cerca sponsor. Dopo il monumento a Giandomenico Romagnosi, l’amministrazione è di nuovo a caccia di risorse private per rimettere a nuovo i monumenti urbani.

L’avviso pubblico finalizzato alla ricerca di sponsorizzazioni per interventi di restauro su beni culturali della nostra città questa volta riguarda al monumento al Pontiere di Piazzale Milano (datato 1928) e al monumento della Lupa Capitolina di Piazzale Roma (datato 1938).

La sponsorizzazione – si legge nell’atto pubblicato sull’albo pretorio – avrà un valore complessivo stimato di 140mila euro (iva inclusa) e potrà essere di tre tipi: finanziaria, cioè relativa al solo finanziamento degli interventi con erogazione di una somma in denaro al Comune, tecnica (di natura esecutiva degli interventi), oppure mista (in parte tecnica e in parte finanziaria).

In cambio gli sponsor avranno la possibilità di esibire il loro “nome, marchio o logo prodotto utilizzando gli spazi sui ponteggi e delle recinzioni di cantiere nel rispetto della normativa vigente. Tutti gli eventuali materiali di comunicazione – spiega l’avviso – realizzati dallo sponsor saranno a spese e a cura dello stesso, e saranno affissi previa approvazione del materiale stesso da parte del Comune”.

Per le proposte, da far pervenire al Comune tramite pec all’indirizzo protocollo@cert.comune.piacenza.it, ci sono 10 giorni di tempo.