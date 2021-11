Riapre la struttura di Calendasco di Sereni Orizzonti, sindacati soddisfatti

Continuano i risultati sindacali in Sereni Orizzonti spa – La nota stampa

Dopo la proclamazione dello stato di agitazione dei lavoratori dipendenti delle strutture per anziani gestite dalla società “Sereni Orizzonti”, il 19 novembre Fp Cgil e Cisl Fp hanno ricevuto nelle proprie sedi i rappresentanti della società, che ha sanato tutte le pendenze realtive al corretto riconoscimento delle ore lavorate e di tutti gli istituti del più recente Contratto collettivo di lavoro.

“Un grande risultato – spiegano Giovanni Baiardi (Fp Cgil) e Roberto Roberti (Cisl Fp) – che ha consentito ai lavoratori il riconoscimento di quanto spettante e che per una serie di errori e mancanze da parte dell’Azienda finora non era stato correttamente corrisposto”.

“Un altro grande risultato” – continuano i sindacalisti – “è la prossima riapertura della struttura di Calendasco, chiusa a causa delle conseguenze della pandemia. Riteniamo che debba essere data precedenza al rientro in quel sito a tutte le lavoratrici e i lavoratori che già vi lavoravano precedentemente e che erano rimasti più penalizzati rispetto ad altri colleghi durante il ‘periodo covid’ “.

Baiardi e Roberti ricordano infine che dal 2018 a oggi, anche grazie a una vertenza presso l’Ispettorato del Lavoro, Fp Cgil e Cisl Fp hanno ottenuto per tutti, nessuno escluso, il corretto inquadramento e la stabilizzazione del personale precario.

La vertenza con Sereni Orizzonti interessa non solo il nostro territorio ma tutte le strutture che il gruppo s.p.a. ha distribuite sull’intero territorio nazionale; un’altra buona notizia di questi giorni per i lavoratori è la riapertura del tavolo nazionale di trattativa con l’azienda per l’adozione di un nuovo Contratto Collettivo, più dignitoso, sottoscritto da Cgil, Cisl e Uil.

“Siamo soddisfatti per questi risultati” -concludono Baiardi e Roberti. “Oggi abbiamo visto visi più sereni e la possibilità per le operatrici e gli operatori di lavorare con un livello di benessere maggiore : la costante lotta sindacale insieme alle lavoratrici e ai lavoratori che si sono profusi negli anni per impegno e professionalità sta portando risultati importanti. L’Azienda non può ignorare come la valorizzazione del personale porti vantaggi a tutti, ospiti, lavoratori e azienda stessa”.