Ricorso al Tar contro la scelta dell’area del nuovo ospedale “Decisione illegittima”

Il ricorso al Tar contro la scelta del Comune di Piacenza di costruire il nuovo ospedale nella cosiddetta “area 6”, in zona Farnesiana, su un terreno da circa 185 mila mq ex agricolo al di fuori del perimetro della tangenziale, era atteso ed è puntualmente arrivato.

A presentarlo in maniera associata contro la variante al Psc approvata in consiglio comunale i tre soggetti più direttamente coinvolti nella decisione dell’amministrazione comunale di Piacenza, ratificata nel luglio scorso: le cooperative sociali Gli Spinoni e Geocart, insieme all’Opera Pia Alberoni che è proprietaria della quasi totalità della superficie. In particolare la cooperativa sociale Gli Spinoni ha in affitto una porzione del terreno in questione dove svolge attività di agricoltura biologica e altre coltivazioni.

Il ricorso, presentato venerdì scorso 29 ottobre alla scadenza del termine di 60 giorni dall’entrata in vigore della variante, è stato redatto dall’avvocato Paolo Michiara di Parma, cassazionista, docente di Legislazione delle opere pubbliche e dell’edilizia e Administrative Law for Architecture and Urban Planning al Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di Parma. A coadiuvarlo altri due legali, Marcello Mendogni e Barbara Mazzullo.

I ricorrenti si appellano a un giudizio di merito che comporta un iter e tempi assai lunghi, d’altronde – come abbiamo spiegato qui – anche il percorso per la realizzazione del nuovo ospedale è assai articolato e proiettato nell’arco di diversi anni.

Dopo un’analisi costi-benefici, due anni fa la scelta dell’area per il nuovo ospedale dell’amministrazione di centrodestra cadde su una superficie di circa 185mila metri quadrati in zona Farnesiana, la cosiddetta “area 6” (perchè erano sei quelle in lizza) collocata all’esterno del perimetro della tangenziale sud con un saldo netto negativo di consumo di suolo.

Con l’impugnazione dell’atto al Tar di Parma, viene contestata la legittimità della scelta operata dall’amministrazione comunale di Piacenza sulla base di diverse motivazioni. In particolare il ricorso ai pareri di consulenza tecnica a sostegno dell'”area 6″ a posteriori, come quella di natura ambientale e sul rischio idraulico, a supportare una decisione già presa. Inoltre si fa riferimento al mancato approfondimento degli aspetti legati alle collocazioni alternative del nuovo nosocomio, sui terreni pubblici ipotizzati o già destinati a edificazione sotto il profilo urbanistico.