Rimonta Fumara: da 2-0 a 2-3 ed è vittoria al tiebreak a Garlasco

Emozionante vittoria del Fumara MioVolley sul campo del Garlasco: le biancoblu, sotto di due set, riescono prima a raggiungere le padrone di casa e poi a metterle al tappeto nel tiebreak conquistando così due punti e smuovendo la classifica, ferma dalla seconda giornata con Esperia.

Per la gara della sesta giornata coach Codeluppi conferma il sestetto con Allasia e Liguori in diagonale, Falcucci e Scarabelli bande, Amatori e Guaschino centrali con Nasi libero.

Il primo set non si apre al meglio in casa Fumara: le padrone di casa riescono infatti a mantenere qualche punto di margine (16-14) con la formazione MioVolley che si ritrova ad inseguire. Al punto numero venti però il parziale sembra cambiare improvvisamente direzione e le biancoblu si ritrovano anche in posizione di conquistarlo: il set prende la via dei vantaggi ma sono le pavesi a ritrovare i punti necessari per chiuderlo.

Secondo parziale più equilibrato: dopo una partenza punto a punto sono Scarabelli e compagne a ritrovarsi a condurlo (13-16) fino al 21-23. Quando tutto sembra far pensare al pareggio nel conto set però Garlasco prima aggancia le biancoblu e poi riesce a spuntarla nuovamente ai vantaggi per 26-24.

É qui che la partita inizia a cambiare volto e pendere verso il piatto biancoblu: la squadra di coach Codeluppi si trova a condurre le operazioni, mantenendo un margine di sicurezza che la porta a giocarsi il terzo parziale senza affanni. La stessa percezione si vive anche nel quarto set con il Fumara determinato a riaprire definitivamente la partita: Garlasco non riesce a controbattere alla carica biancoblu che si concretizza con il pareggio del conto set.

Il tiebreak sembra pendere dalla parte del Fumara con il cambio campo che arriva sullo score di 3-8: il vantaggio biancoblu diventa di sette lunghezze (5-12) ma Garlasco torna prepotentemente in gara portandosi sul dodici pari. Al MioVolley serve l’ultima e decisiva stoccata per chiudere l’incontro e conquistare la vittoria.

VOLLEY 2001 GARLASCO-FUMARA MIOVOLLEY 2-3 (28-26; 26-24; 20-25; 19-25; 12-15)

VOLLEY 2001 GARLASCO: Baruffi 3, De Martino, Sala 5, Vecerina 23, Favaretto 19, Cortellazzo 17, Armondi 7, Sellaro, Ferrari (L). NE: Cazzato, Mastronardo. All. Angelescu-Becca

FUMARA MIOVOLLEY: Allasia 5, Caviati, Liguori 22, Falcucci 18, Scarabelli 21, Chinosi 8, Antola, Sacchi, Amatori 5, Guaschino 11, Nedeljkovic 1, Nasi (L). All. Codeluppi-Falco