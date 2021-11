Rinnovo consiglio provinciale, due liste in corsa alle elezioni secondarie

Rinnovo Consiglio Provinciale, in corsa due liste. Quindici i candidati: dieci per la lista “Per Barbieri Presidente” e cinque per la lista “Provincia di Piacenza-Piacenza Unita”. Mercoledì il sorteggio per l’ordine su schede di voto e manifesti elettorali.

L’Ufficio Elettorale Provinciale, riunitosi nella mattinata di oggi (lunedì 29 novembre), ha dichiarato ammesse – dopo aver svolto le prescritte procedure d’esame – entrambe le liste presentate alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Piacenza, che si svolgeranno sabato 18 dicembre. Si tratta delle liste “Per Barbieri Presidente” (con n. 10 candidati alla carica di Consigliera/e provinciale) e “Provincia di Piacenza-Piacenza Unita” (con n. 5 candidati alla carica di Consigliera/e provinciale). Ecco i componenti della lista “Per Barbieri Presidente”: Franco Albertini, Antonella Bollati, Federico Bonini, Paola Galvani, Antonio Levoni, Gianpaolo Maloberti, Giulia Monteleone, Massimiliano Morganti, Cristina Passerini, Armando Piazza. E quelli della lista “Piacenza Unita”: Lodovico Albasi, Patrizia Calza, Christian Fiazza, Claudia Ferrari, Manola Gruppi.

Il verbale completo, comprendente simboli delle liste e identità dei candidati, è disponibile a questo link

Mercoledì primo dicembre si procederà al sorteggio del numero d’ordine in base al quale i contrassegni delle liste dei candidati al Consiglio Provinciale dovranno essere riprodotti sulle schede di voto e sui manifesti elettorali.