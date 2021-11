Ripartono i laboratori di educazione ambientale dell’Isola dei Tre Ponti a Castelnuovo Bocca d’Adda

Un importante segno di ripresa per l’Infopoint Bocca d’Adda di Castelnuovo Bocca d’Adda, gestito dalla Cooperativa Sociale di Comunità Isola dei tre ponti di Isola Serafini, Monticelli (Piacenza). Il progetto “Di tutto un Po – Alla scoperta del paesaggio fluviale” promuove una serie di laboratori di educazione ambientale incentrati sul paesaggio fluviale della media Valle del Po, volti alla sensibilizzazione di bambini e genitori sulle attuali emergenze naturalistiche che lo vedono protagonista. L’obiettivo è quello di trasmettere l’importanza del ruolo del singolo individuo all’interno delle attuali politiche ambientali, in cui una condotta attenta e sostenibile nel proprio quotidiano può davvero fare la differenza sull’ambiente che lo circonda. I laboratori didattici proposti prevedono attività pratiche presso l’infopoint del Comune di Castelnuovo Bocca D’Adda, ma anche visite ed escursioni naturalistiche a stretto contatto con i temi trattati. Ogni mese verrà proposta un’attività pratica di laboratorio differente la cui iscrizione è gratuita.

Il progetto è stato realizzato grazie al contributo della Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi onlus e grazie alla generosità dei donatori che hanno condiviso attività e obiettivi. Grazie al 2° Bando Ambiente 2021 promosso dalla fondazione lodigiana infatti si è attivata una grande rete di sostenitori che hanno contribuito economicamente o con la messa a disposizione delle proprie competenze alla realizzazione delle attività, a partire in primis dal Comune di Castelnuovo Bocca d’Adda, il Parco Adda Sud, Etica Sgr, Fattoria Santa Maria, Azienda Florovivaistica Bearesi Guido e A Casa del Giardiniere Aps.

Di seguito il programma degli incontri:

Lab.1 – Le feste ecologiche | 4 Dicembre 2021

Lab.2 – Il riciclo consapevole | 15 Gennaio 2022

Lab.3 – Riciclo artistico | 5 Febbraio 2022

Lab.4 – Suoni della natura | 5 Marzo 2022

Lab.5 – Alla scoperta delle api | 2 Aprile 2022

Lab.6 – Orto in bottiglia | 7 Maggio 2022

Lab.7 – Autoctono vs alloctono |4 Giugno 2022

Lab.8 – Caccia al tesoro naturale | 2 Luglio 2022

Lab.9 – Percorso sensoriale | 6 Agosto 2022

Lab.10 – Disegno in natura | 3 Settembre 2022

Lab.11 – Il mio erbario | 1 Ottobre 2022

Lab.12 – A casa del giardiniere | 5 Novembre 2022

Lab.13 – Il rifugio sicuro | 3 Dicembre 2022

Iscrizioni – È possibile iscriversi ai laboratori compilando il modulo disponibile sul sito della Cooperativa Isola dei tre ponti al link: https://www.isoladeitreponti.com/ selezionando quello che si preferisce di cui sono già riportati tutti i dettagli.

Contatti

Mail: isoladeitreponti@gmail.com

Sito web: https://www.isoladeitreponti.com/

Facebook: https://www.facebook.com/isoladeitreponti

Instagram: https://www.instagram.com/isoladeitreponti/