Una rissa che ha coinvolto diverse persone in zona Farnesiana nella tarda serata di venerdì 12 novembre, poi degenerata in un’aggressione con il ferimento di un uomo.

Sono ancora tutti da chiarire i contorni dei fatti avvenuti a Piacenza, tra via Farnesiana e via Falconi intorno alle 23, dove sono intervenuti i carabinieri del radiomobile e la polizia locale, insieme ai soccorsi del 118.

Foto 2 di 2



L’ambulanza della Croce Rossa e l’auto medica hanno soccorso un uomo di circa 30 anni rimasto gravemente ferito probabilmente da un’arma da taglio. Una vettura Volkswagen Golf è stata trovata lungo via Farnesiana, nei pressi dell’incrocio con via Millo e via Beati, fuori dalla sede stradale contro un cancello. Potrebbe essere stata condotta dall’aggredito che successivamente si è trascinato in un bar di via Falconi, a poche decine di metri di distanza, per chiedere aiuto. Sarebbe giunto al locale perdendo molto sangue a causa di una profonda ferita a una spalla. Qui sono stati chiamati i soccorsi che hanno trasportato il ferito all’ospedale in condizioni molto gravi.

Le indagini sono affidate ai carabinieri che stanno cercando di ricostruire i fatti attraverso le testimonianze dei residenti.

IN AGGIORNAMENTO