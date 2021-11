Sono tornate a rombare a Piacenza le auto “made in Usa”: sabato sera ha fatto tappa sul Pubblico Passeggio il raduno organizzato da American Cars, attiva associazione che riunisce appassionati di vetture a stelle e strisce.

Una quindicina le auto presenti – per oltre trenta partecipanti – che hanno attirato la curiosità di appassionati e curiosi. Da Piacenza, la carovana si è poi spostata in provincia per trascorrere una serata in compagnia. Si è trattato dell’ultimo raduno dell’associazione prima della pausa invernale: “Il 19 dicembre – fanno sapere – chiuderemo l’anno con il pranzo ufficiale di American Cars, ci prepareremo poi al 2022 con il nuovo calendario eventi, che uscirà intorno a febbraio”.

Foto 3 di 7













Per informazioni: info@americancarspiacenza.it