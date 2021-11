Nella mattinata del 25 novembre, intorno alle 9, a Roncaglia (Piacenza) un autobus Seta ha preso fuoco.

Fortunatamente non si registrano persone rimaste intossicate o ferite. Sul posto i Vigili del Fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nelle foto e nel video l’intervento con il mezzo completamente avvolto dalle fiamme: conducente e passeggeri lo avevano abbandonato per tempo.

Foto 2 di 2